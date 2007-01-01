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          Мебель для веранды

          От 690 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
          18 780 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное TENERIFE
          Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 275 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное SIESTA2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
          12 085 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло BEND
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 285 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло BEND2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло TRENTO, произведённого компанией ChiedoCover
          17 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло TRENTO
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло VEIL
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло MALTA
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесное 1-местное кресло VEIL2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
          15 450 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло CAPONE
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подвесное 2-местное кресло COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
          22 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесное 2-местное кресло COMPACT
          Настоящее фото товара Подвесное 2-местное кресло SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
          22 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесное 2-местное кресло SIESTA
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло подвесное Habitation, плетеное
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Belvik из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Belvik из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
          4 410 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
          4 410 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
          Настоящее фото товара Кресло Монако плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Монако плетеное
          Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
          40 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Corona with Cushon Box
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Плетенка, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое Плетенка
          Настоящее фото товара Стул Ницца плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Ницца плетеный
          Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Марсель плетеный
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva темный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол пластиковый плетеный Riva темный
          Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол пластиковый плетеный Riva
          Настоящее фото товара Кресло-качалка Поэнг светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          13 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло-качалка Поэнг светлое дерево
          Настоящее фото товара Кресло-качалка Поэнг коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло-качалка Поэнг коричневый
          Настоящее фото товара Кресло-качалка Поэнг черно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло-качалка Поэнг черно-коричневый
          Настоящее фото товара Стол Айриш соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
          33 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Айриш соломенный
          Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Манго
          Настоящее фото товара Стул Цесена с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Цесена с подушкой
          Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
          45 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Columbia set 5
          Настоящее фото товара Стол Равенна + 2 табурета Фаро, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Равенна + 2 табурета Фаро
          Настоящее фото товара Стол Равенна + 4 табурета Фаро, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Равенна + 4 табурета Фаро
          Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Равенна + Киберон
          Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели Равенна + Сиена
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Равенна квадратный
          Настоящее фото товара Кресло Равенна соломенное, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Равенна соломенное
          Настоящее фото товара Кресло Равенна темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Равенна темно-коричневое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, антрацит, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое с подушками Aria, антрацит, серый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Борно красный
          Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно белый
          Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно синий
          Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно черный
          Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Борно зеленый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол уличный Ялта, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Ялта
          Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Агиос
          Настоящее фото товара Стол уличный Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол уличный Севилья

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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