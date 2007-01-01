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          Товары по акции

          Садовые стулья

          От 690 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 690 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Кресло Астралис, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 790 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Астралис
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Манго
          Настоящее фото товара Кресло Фино, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Фино
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Совер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Совер
          Настоящее фото товара Стул Карро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Карро
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Борно серый
          Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Борно зеленый
          Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно черный
          Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно синий
          Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно белый
          Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Борно красный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кресло Поль, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Поль
          Настоящее фото товара Кресло Bali-R, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Bali-R
          Настоящее фото товара Стул металлический Etienne белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 820 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул металлический Etienne белый
          Настоящее фото товара Стул металлический Etienne черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 820 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул металлический Etienne черный
          Настоящее фото товара Стул металлический Etienne серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 820 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул металлический Etienne серо-бежевый
          Настоящее фото товара Стул металлический Люберон мод-5, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул металлический Люберон мод-5
          Настоящее фото товара Стул Harmony капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          5 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Harmony капучино
          Настоящее фото товара Стул Harmony черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 100 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Harmony черный
          Настоящее фото товара Стул Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Harmony
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Davenport, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          4 190 ₽4 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Davenport
          Настоящее фото товара Стул Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Асоль
          Настоящее фото товара Стул складной Sterling, произведённого компанией ChiedoCover
          15 620 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул складной Sterling
          Настоящее фото товара Стул складной Sundays Tiger, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной Sundays Tiger
          Настоящее фото товара Стул Filippa, произведённого компанией ChiedoCover
          14 110 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Filippa
          Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          8 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул с подлокотниками Olga, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул без подлокотников Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          7 230 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул без подлокотников Olga, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Coolerbag синий, произведённого компанией ChiedoCover
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Coolerbag синий
          Настоящее фото товара Стул Coolerbag зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Coolerbag зеленый
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Coolerbag белый
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Coolerbag черный
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Coolerbag желтый
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag синий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Coolerbag синий
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag антик, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Coolerbag антик
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Coolerbag зеленый
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Coolerbag оранжевый
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Coolerbag красный
          Настоящее фото товара Стул Harmony Armchair, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Harmony Armchair
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло пластиковое детское Ariel, лайм
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, красное, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое детское Ariel, красное
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, синее, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое детское Ariel, синее
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло пластиковое Artemis, белый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Artemis, черный
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло пластиковое Artemis, коричневый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое Artemis, темно-серый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Artemis XL, черный
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло пластиковое Artemis XL, белый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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