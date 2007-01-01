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          Столы для переговоров

          От 4 290 ₽
          Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
          Получите полный прайс-лист подборки Столы для переговоров
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 180
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover-3%
          6 990 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 240
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          12 490 ₽13 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Раунд 180
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Раунд 150
          Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Миллер 140
          Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Миллер 160
          Настоящее фото товара Стол Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лондон
          Настоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный столик Хименес
          Настоящее фото товара Стол складной Flakaberg, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Flakaberg
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Lomond Extra Large
          Настоящее фото товара Стол консольный Aula, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Aula
          Настоящее фото товара Стол обеденный Куинси, произведённого компанией ChiedoCover
          27 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Куинси
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т13271, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной ЛТ Т13271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17539, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол раздвижной ЛТ Т17539
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17316, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол раздвижной ЛТ Т17316
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т15271, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т15271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17547, произведённого компанией ChiedoCover
          35 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т17547
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18331, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол раздвижной ЛТ Т18331
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18332, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раздвижной ЛТ Т18332
          Настоящее фото товара Стол обеденный Комрат крем/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
          55 380 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Комрат крем/ орех
          Настоящее фото товара Стол Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
          26 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Мюнхен
          Настоящее фото товара Стол Опера, произведённого компанией ChiedoCover
          61 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Опера
          Настоящее фото товара Стол обеденный Betty, произведённого компанией ChiedoCover
          43 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный Betty
          Настоящее фото товара Стол Woodstock, произведённого компанией ChiedoCover
          290 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Woodstock
          Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Surface
          Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
          111 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Space
          Настоящее фото товара Стол Plano convex, произведённого компанией ChiedoCover
          204 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Plano convex
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол Plano, произведённого компанией ChiedoCover
          145 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Plano
          Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
          95 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол More
          Настоящее фото товара Стол Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
          170 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Matrix
          Настоящее фото товара Стол Malmo, произведённого компанией ChiedoCover
          93 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Malmo
          Настоящее фото товара Стол Magic, произведённого компанией ChiedoCover
          174 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Magic
          Настоящее фото товара Стол Exteso, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Exteso

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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