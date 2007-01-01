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          Столы трансформеры

          От 1 590 ₽
          Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
          Получите полный прайс-лист подборки Столы трансформеры
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Джонни
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Алекс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Хельга
          Настоящее фото товара Обеденный стол Классика, произведённого компанией ChiedoCover
          40 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Классика
          Настоящее фото товара Обеденный стол Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          45 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Венеция
          Настоящее фото товара Обеденный стол круглый Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          45 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол круглый Венеция
          Настоящее фото товара Обеденный стол круглый Венеция раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          49 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол круглый Венеция раздвижной
          Настоящее фото товара Обеденный стол Флор, произведённого компанией ChiedoCover
          51 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Флор
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Обеденный стол Аватар, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Аватар
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Нико
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико В, произведённого компанией ChiedoCover
          21 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Нико В
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли М, произведённого компанией ChiedoCover
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Чарли М
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Иван
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван Д, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Иван Д
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван В, произведённого компанией ChiedoCover
          22 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Иван В
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          22 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Винни раздвижной
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни нераздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Винни нераздвижной
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Обеденный стол Рихард, произведённого компанией ChiedoCover
          24 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Рихард
          Настоящее фото товара Обеденный стол Людовик плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденный стол Людовик плюс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Кайзер, произведённого компанией ChiedoCover
          33 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Кайзер
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
          52 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Гулливер макси
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденный стол Гулливер
          Настоящее фото товара Обеденный стол Макс, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Макс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Элефант, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Элефант
          Настоящее фото товара Обеденный стол Элвис, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Элвис
          Настоящее фото товара Обеденный стол Людовик, произведённого компанией ChiedoCover
          23 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Людовик
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
          80 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Монарх
          Настоящее фото товара Обеденный стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
          55 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Премьер
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Пеппер серый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол раздвижной Пеппер серый
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Пеппер орех, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раздвижной Пеппер орех
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т13271, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной ЛТ Т13271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17539, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол раздвижной ЛТ Т17539
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17316, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол раздвижной ЛТ Т17316
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Т14252, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол раздвижной Т14252
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17547, произведённого компанией ChiedoCover
          35 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т17547
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т15271, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т15271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18331, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол раздвижной ЛТ Т18331
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18332, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раздвижной ЛТ Т18332
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Т16486, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Т16486
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол раздвижной Берген, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол раздвижной Берген
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Милтон
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р15, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол раздвижной Эллада Р15
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р11, произведённого компанией ChiedoCover
          38 980 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной Эллада Р11
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р2 патина, произведённого компанией ChiedoCover
          25 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Эллада Р2 патина
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Эллада Р8 патина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 680 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Эллада Р8 патина
          Настоящее фото товара Круглый раздвижной стол в стиле модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          26 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Круглый раздвижной стол в стиле модерн
          Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол обеденный раздвижной Jerome
          Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Azzuro , произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный раздвижной Azzuro
          Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Blijburg , произведённого компанией ChiedoCover
          53 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный раздвижной Blijburg
          Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный раздвижной Virgo
          Настоящее фото товара Стол Престиж №2, овальный раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Престиж №2, овальный раздвижной
          Настоящее фото товара Стол Тюльпан, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          7 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Тюльпан, раздвижной
          Настоящее фото товара Стол обеденный Фенз №3, раздвижной, с фотопечатью, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол обеденный Фенз №3, раздвижной, с фотопечатью
          Настоящее фото товара Стол Бабочка, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Бабочка, раздвижной
          Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio, произведённого компанией ChiedoCover
          32 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол пластиковый раздвижной Libeccio
          Настоящее фото товара Стол Бабочка 100, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Бабочка 100, раздвижной
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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