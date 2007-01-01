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          Стулья для кальянной

          От 3 090 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Фил
          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          7 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          7 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Ститч, вельвет изумрудный
          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          7 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Ститч, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          5 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Ститч, вельвет королевский синий
          Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венера, вельвет сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Венера, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венера, вельвет цвет шампань
          Настоящее фото товара Стул Венера, микрофибра цвет стальной , произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венера, микрофибра цвет стальной
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
          Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Ститч, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Laval, золотой
          Настоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Laval, серебристый
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Венера диамант вельвет бордовый
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Венера диамант вельвет изумрудный
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венера диамант вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Венера диамант вельвет мятный
          Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Монако М черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Монако М черный
          Настоящее фото товара Стул Монако М синий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Монако М синий
          Настоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia с серой обивкой
          Настоящее фото товара Стул Bertoia подушка красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          22 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia подушка красная кожа
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Side кожаный Premium
          Настоящее фото товара Стул Bertoia с красной обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Bertoia с красной обивкой
          Настоящее фото товара Стул Bertoia барный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Bertoia барный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia полубарный черный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
          19 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Diamond
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Bertoia Side кожаный белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia Wire Side
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia Wire белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Bertoia Wire черный
          Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Амьен серый
          Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Амьен фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гаага синий
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kongsberg изумруд
          Настоящее фото товара Стул Баттерфляй, белый бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Баттерфляй, белый бук

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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