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          Табуретки

          От 240 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Табурет Ригель 2.0 с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Табурет Ригель 2.0 с жестким сидением
          Настоящее фото товара Табурет Ригель 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Ригель 2.0
          Настоящее фото товара Табурет Престиж Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 040 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Престиж Лофт
          Настоящее фото товара Табурет Виктория, круглый, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
          370 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Виктория, круглый, шоколад
          Настоящее фото товара Табурет Виктория, круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          370 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Виктория, круглый, серый
          Настоящее фото товара Табурет Виктория, круглый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          370 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Виктория, круглый, бежевый
          Настоящее фото товара Табурет Виктория, квадратный, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
          370 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Виктория, квадратный, шоколадный
          Настоящее фото товара Табурет Виктория, квадратный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          370 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Виктория, квадратный, бежевый
          Настоящее фото товара Табурет Тринкет, круглый, титан-шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Тринкет, круглый, титан-шоколад
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Табурет Тринкет, круглый, титан-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Табурет Тринкет, круглый, титан-серый
          Настоящее фото товара Табурет Тринкет, круглый, титан-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Тринкет, круглый, титан-коричневый
          Настоящее фото товара Табурет Тринкет, круглый, титан-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Тринкет, круглый, титан-бежевый
          Настоящее фото товара Табурет Тринкет, квадратный, титан-шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Табурет Тринкет, квадратный, титан-шоколад
          Настоящее фото товара Табурет Тринкет, квадратный, титан-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Тринкет, квадратный, титан-серый
          Настоящее фото товара Табурет Тринкет, квадратный, титан-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Тринкет, квадратный, титан-коричневый
          Настоящее фото товара Табурет Тринкет, квадратный, титан-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          240 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Тринкет, квадратный, титан-бежевый
          Настоящее фото товара Табурет Крона, складной, овальный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Крона, складной, овальный, металл
          Настоящее фото товара Табурет Крона, складной, круглый, металл, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Крона, складной, круглый, металл
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Табурет Zet, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Zet
          Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный табурет Клио
          Настоящее фото товара Табурет Венеция мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          19 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Венеция мягкий
          Настоящее фото товара Табурет пластиковый Ali Baba Standard, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет пластиковый Ali Baba Standard
          Настоящее фото товара Табурет пластиковый Amelie Sgabello Standard, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет пластиковый Amelie Sgabello Standard
          Настоящее фото товара Табурет Лотос мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Лотос мягкий
          Настоящее фото товара Табурет Классика мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          18 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Классика мягкий
          Настоящее фото товара Табурет Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Шевалье 5
          Настоящее фото товара Табурет Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
          16 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Шевалье 4
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Табурет Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Шевалье 3
          Настоящее фото товара Табурет Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Шевалье 2
          Настоящее фото товара Табурет Прима 2, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Прима 2
          Настоящее фото товара Табурет Виньетка 3, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Виньетка 3
          Настоящее фото товара Табурет Ямато М, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Ямато М
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл орех, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табуреты Далевилл орех
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табуреты Далевилл белый
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табуреты Далевилл орех/ белый
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл цветные, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табуреты Далевилл цветные
          Настоящее фото товара Табуреты Далевилл венге/ крем, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табуреты Далевилл венге/ крем
          Настоящее фото товара Табурет Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
          8 100 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Tulip
          Настоящее фото товара Табурет мягкий Оранж, сахара, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет мягкий Оранж, сахара
          Настоящее фото товара Табурет мягкий Оранж, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет мягкий Оранж, слоновая кость
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Табурет мягкий Оранж, фисташка, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет мягкий Оранж, фисташка
          Настоящее фото товара Табурет складной МДФ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет складной МДФ бежевый
          Настоящее фото товара Табурет складной Shadow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет складной Shadow светло-серый
          Настоящее фото товара Табурет складной Shadow серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-28%
          509 ₽699 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет складной Shadow серо-голубой
          Настоящее фото товара Табурет складной Shadow фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет складной Shadow фиолетовый
          Настоящее фото товара Табурет Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
          519 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Рондо
          Настоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
          519 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Вегас
          Настоящее фото товара Табурет Усиленный, произведённого компанией ChiedoCover
          369 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Усиленный
          Настоящее фото товара Табурет Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
          319 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Эконом
          Настоящее фото товара Табурет Bug, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Bug, деревянный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Лофт-13
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Лофт-12 НМ
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Лофт-12 М
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-12 Н
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-11 НМ
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Лофт-11 М
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Лофт-11 Н
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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