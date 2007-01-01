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          Уличная мебель

          От 290 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект уличной мебели
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
          Настоящее фото товара Стол Лидер 13, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 13, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стул Карро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Карро
          Настоящее фото товара Стул Парма, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Парма
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Совер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Совер
          Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лидер 8, уличная из реек
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Золотой, пластиковый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Сеттл белый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 890 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Монифит
          Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Дорни 150
          Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          5 290 ₽6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Складной стол Виктория 180
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Хавьер 120
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 150, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Хавьер 150
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 180
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover-3%
          6 990 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 240
          Настоящее фото товара Стол складной Иствуд, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Иствуд
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Раунд 150
          Настоящее фото товара Стол складной Уитни, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          3 690 ₽5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Уитни
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стол уличный Пикник, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол уличный Пикник
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый 1201
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 18-059, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул алюминиевый 18-059
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1006B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый UF1006B
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый UF1064
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Alunda, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул алюминиевый Alunda
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Stapelfeld, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Stapelfeld
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 3064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый 3064
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто цветной, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект уличной мебели Калисто цветной
          Настоящее фото товара Стол уличный Калисто круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Калисто круглый
          Настоящее фото товара Стол уличный Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол уличный Alvdalen
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект уличной мебели Калисто
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект уличной мебели Alvdalen

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

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          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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