Мебель и текстиль с доставкой по России и СНГ

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Популярные модели

Стул Роза

Велюр Velutto 28, ножки деревянные

Стул Кроссбэк

С подушкой из экокожи, цвет каркаса — чёрная морилка

Стол Лидер 2

Каркас чёрный, столешница орех

Стул Topas

Обивка Elegancia 50, цвет каркаса — старинный орех

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