Мебель и текстиль с доставкой по России и СНГ
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Популярные модели
Стул Роза
Велюр Velutto 28, ножки деревянные
Стул Кроссбэк
С подушкой из экокожи, цвет каркаса — чёрная морилка
Стол Лидер 2
Каркас чёрный, столешница орех
Стул Topas
Обивка Elegancia 50, цвет каркаса — старинный орех
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