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          Товары по акции
          Банкетные стулья, стулья Кьявари и пластиковые стулья по низким ценам
          Быстрые сроки изготовления столов
          Пластиковые стулья Кьявари со склада
          Запуск своего производства ChiedoCover
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          Банкетная мебель и текстиль с доставкой по России и СНГ

          Чехлы на стулья

          567 товаров

          Стулья Кьявари

          117 товаров

          Банкетные стулья

          178 товаров

          Банкетные столы

          63 товара

          Барные стулья

          330 товаров

          Пластиковые столы

          31 товар

          Скатерти и напероны

          27 товаров

          Кроссбэк

          41 товар

          Такер

          19 товаров

          Мебель Лофт

          580 товаров

          Мягкие стулья

          660 товаров

          Наполеон

          17 товаров

          Eames

          86 товаров

          Tolix

          66 товаров

          Офисные стулья

          120 товаров

          Пластиковые стулья

          259 товаров

          Мягкие кресла

          121 товар

          Хиты продаж

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          -35%
          Оптовая цена1 040 ₽1 590 ₽

          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

           Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          -31%
          Оптовая цена1 240 ₽1 790 ₽

          Стул Хит 25мм - золото, корона красная

           Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          -19%
          Оптовая цена2 190 ₽2 690 ₽
          При покупке от 20 штук

          Стул Кроссбэк белый

           Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          Оптовая цена
          1 790 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стол Лидер 1

           Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          Оптовая цена
          2 990 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стол Лидер 3

           Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          Оптовая цена
          1 790 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стол Лидер 9

           Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          Оптовая цена
          259 ₽
          При покупке от 20 штук

          Чехол 01 белый

           Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          -24%
          Оптовая цена1 440 ₽1 890 ₽

          Стул Патрик 20мм
          Смотреть все

          Наше производство

          В видео мы рассказываем и показываем этапы изготовления наших стульев, столов, текстильных изделий и стульев Кьявари

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          Какие ткани мы используем?

          Узнайте об уникальных текстильных характеристиках и преимуществах тканей, применяемых в нашем производстве

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          Товары по акции

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - рогожка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Скидка
          -38%
          Оптовая цена1 000 ₽1 590 ₽
          В наличии - 11 шт

          Стул Хит 20мм - рогожка синяя

           Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка montana, произведённого компанией ChiedoCover
          Скидка
          -31%
          Оптовая цена1 100 ₽1 590 ₽
          В наличии - 14 шт

          Стул Хит 20мм - золото, рогожка montana

           Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка scandinavia , произведённого компанией ChiedoCover
          Скидка
          -31%
          Оптовая цена1 100 ₽1 590 ₽
          В наличии - 13 шт

          Стул Хит 20мм - золото, рогожка scandinavia

          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Скидка
          Хит
          -12%
          Оптовая цена2 390 ₽2 690 ₽
          При покупке от 20 штук

          Стул Наполеон Золото, деревянный
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          Новинки

          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая ценаот
          2 990 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул Kongsberg изумруд

           Настоящее фото товара Стул Korgen коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая ценаот
          3 190 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул Korgen коричневый

           Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая ценаот
          2 990 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул Гаага красный

           Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая ценаот
          3 290 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул Кеми коричневый

           Настоящее фото товара Стул складной Юта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая цена
          2 690 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул складной Юта, белый

           Настоящее фото товара Стул складной Юта, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая цена
          2 690 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул складной Юта, черный

           Настоящее фото товара Стул складной Юта, натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая цена
          2 690 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул складной Юта, натуральное дерево

           Настоящее фото товара Стул складной Юта, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          Оптовая цена
          2 690 ₽
          При покупке от 10 штук

          Стул складной Юта, красное дерево

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          Частые вопросы

          • В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Стандартная гарантия на столы и стулья составляет 12 месяцев.

            При возникновении гарантийного случая Вам необходимо написать рекламацию в свободной форме на mail@chiedocover.ru где описать возникшие проблемы и приложить фото с дефектом.

          • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Покупатель имеет право отказаться от заказа в течение 14 дней с момента совершения покупки.

            Товары, указанные в Постановлении Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габариты, фасона, расцветки или комплектации», подлежат обмену и возврату Покупателем в соответствии с п.4.2.1. только в том случае, если они не были в употреблении, в их отношении не была произведена сборка, а также сохранена заводская упаковка.

            Правила эксплуатации мебели ChiedoCover

          • Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2019 году это четыре цеха: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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