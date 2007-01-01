Возможно ли вернуть приобретенный товар?

Покупатель имеет право отказаться от заказа в течение 14 дней с момента совершения покупки.

Товары, указанные в Постановлении Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габариты, фасона, расцветки или комплектации», подлежат обмену и возврату Покупателем в соответствии с п.4.2.1. только в том случае, если они не были в употреблении, в их отношении не была произведена сборка, а также сохранена заводская упаковка.

Правила эксплуатации мебели ChiedoCover