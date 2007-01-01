Банкетная мебель и текстиль с доставкой по России и СНГ
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Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Кроссбэк белый
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стол Лидер 9
Чехол 01 белый
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 20мм - рогожка синяя
Стул Хит 20мм - золото, рогожка montana
Стул Хит 20мм - золото, рогожка scandinavia
Стул Наполеон Золото, деревянный
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Стул Kongsberg изумруд
Стул Korgen коричневый
Стул Гаага красный
Стул Кеми коричневый
Стул складной Юта, белый
Стул складной Юта, черный
Стул складной Юта, натуральное дерево
Стул складной Юта, красное дерево
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Стандартная гарантия на столы и стулья составляет 12 месяцев.
При возникновении гарантийного случая Вам необходимо написать рекламацию в свободной форме на mail@chiedocover.ru где описать возникшие проблемы и приложить фото с дефектом.
Покупатель имеет право отказаться от заказа в течение 14 дней с момента совершения покупки.
Товары, указанные в Постановлении Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габариты, фасона, расцветки или комплектации», подлежат обмену и возврату Покупателем в соответствии с п.4.2.1. только в том случае, если они не были в употреблении, в их отношении не была произведена сборка, а также сохранена заводская упаковка.
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2019 году это четыре цеха: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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