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Мусорный контейнер с чашкой Джангл - фото 1

Мусорный контейнер с чашкой Джангл

Артикул: CH-056-804
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина320 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота810 мм
  • Вес14 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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