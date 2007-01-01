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          Стальные подстолья

          от 1 130 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое Квадро
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье металлическое Квадро Трапезе
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро NEW, произведённого компанией ChiedoCover
          3 870 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое Квадро NEW
          Настоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Круз 60 М
          Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 170 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье Круз 60
          Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80 М, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          В наличииХит
          2 430 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Альянс 80 М
          Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье Альянс 80
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1033, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье металлическое 1033
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подстолье металлическое 1233, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье металлическое 1233
          Настоящее фото товара Подстолье Квадро Slim, произведённого компанией ChiedoCover
          3 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье Квадро Slim
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье металлическое 1010
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье металлическое 1220
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1247, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое 1247
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1741, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье металлическое 1741

          Какие подстолья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать подстолье
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье металлическое 1020
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1742, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1742
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1023, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое 1023
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1223, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье металлическое 1223
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1208, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье металлическое 1208
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Классика, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое барное Классика
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
          3 260 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье металлическое барное Квадро
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто, произведённого компанией ChiedoCover
          7 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое Окто
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
          3 120 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье металлическое Окто мини
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1038, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1038
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
          2 780 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье металлическое Классика
          Настоящее фото товара Подстолье Квадро New Random, произведённого компанией ChiedoCover
          5 070 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье Квадро New Random
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Подстолье металлическое 1269, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье металлическое 1269
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1253, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье металлическое 1253
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
          5 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое Квадро Дуо
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1245, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое 1245
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1045, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое 1045
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1044, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье металлическое 1044
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1244, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье металлическое 1244
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1011, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье металлическое 1011
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
          4 080 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье металлическое Винтаж
          Настоящее фото товара Мегаполис М 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Мегаполис М 2.0
          Настоящее фото товара Мегаполис 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Мегаполис 2.0
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1717, произведённого компанией ChiedoCover
          2 480 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье металлическое 1717
          Настоящее фото товара Подстолье стальное Паук стойка, произведённого компанией ChiedoCover
          1 260 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье стальное Паук стойка
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Подстолье стальное Паук, произведённого компанией ChiedoCover
          1 130 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье стальное Паук
          Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
          1 530 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье стальное №5
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Тауэр, произведённого компанией ChiedoCover
          4 560 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое Тауэр
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2727, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье металлическое 2727
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое Square, произведённого компанией ChiedoCover
          4 080 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье металлическое Square
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1238, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье металлическое 1238
          Настоящее фото товара Подстолье стальное для большого стола, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье стальное для большого стола
          Настоящее фото товара Подстолье металлическое 316017, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье металлическое 316017

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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