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          Обеденные группы

          от 2 925 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 670 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          9 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          6 270 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа Такер, произведённого компанией ChiedoCover
          14 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Такер
          Настоящее фото товара Обеденная группа Кьявари 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
          16 350 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденная группа Кьявари 4 стула
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка, произведённого компанией ChiedoCover
          19 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Маргит + 4 такера, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Стол Маргит + 4 такера
          Настоящее фото товара Стол Берген + 6 стульев Каре, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Берген + 6 стульев Каре
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Берген + 6 стульев Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
          13 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Берген + 6 стульев Хлоя
          Настоящее фото товара Стол Бест + 4 стула Твист, произведённого компанией ChiedoCover
          11 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Бест + 4 стула Твист
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Амарант, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Милтон + 6 стульев Амарант
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Леон, произведённого компанией ChiedoCover
          26 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Милтон + 6 стульев Леон
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Леон фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          26 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Милтон + 6 стульев Леон фиолетовый
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Милтон + 6 стульев Пекин

          Какие столы идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать столы
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Эверест, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Милтон + 6 стульев Эверест
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Милтон + 6 стульев Экстра
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
          30 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт
          Настоящее фото товара Комплект мебели Эвора + Верона, произведённого компанией ChiedoCover
          96 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект мебели Эвора + Верона
          Настоящее фото товара Комплект мебели Гранада + Турин, произведённого компанией ChiedoCover
          84 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Гранада + Турин
          Настоящее фото товара Комплект мебели Порту + Порту контраст, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели Порту + Порту контраст
          Настоящее фото товара Стол Порту + 4 стула Порту, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Порту + 4 стула Порту
          Настоящее фото товара Комплект мебели Мадрид + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект мебели Мадрид + Сиена
          Настоящее фото товара Стол Портсмут + 4 стула Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Портсмут + 4 стула Киберон
          Настоящее фото товара Стол Порту + 2 стула Порту, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Порту + 2 стула Порту
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели Равенна + Сиена
          Настоящее фото товара Комплект мебели Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Мерида
          Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Равенна + Киберон
          Настоящее фото товара Стол Портсмут + 2 стула Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Портсмут + 2 стула Киберон
          Настоящее фото товара Комплект мебели Гренада + Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект мебели Гренада + Неаполь
          Настоящее фото товара Комплект мебели Тулуза, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Тулуза
          Настоящее фото товара Комплект мебели Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект мебели Барселона
          Настоящее фото товара Стол Равенна + 4 табурета Фаро, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Равенна + 4 табурета Фаро
          Настоящее фото товара Стол Равенна + 2 табурета Фаро, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Равенна + 2 табурета Фаро
          Настоящее фото товара Набор уличной мебели Jazz Set капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          13 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Набор уличной мебели Jazz Set капучино
          Настоящее фото товара Набор журнальный столиков Агата, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Набор журнальный столиков Агата
          Настоящее фото товара Комплект Лофт Штутгард, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Лофт Штутгард
          Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          5 599 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели Банкетный
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Обеденная группа INGRID, массив гевеи, цвет венге, произведённого компанией ChiedoCover-39%
          14 990 ₽24 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа INGRID, массив гевеи, цвет венге
          Настоящее фото товара Обеденная группа Bahamas крем-капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          19 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Bahamas крем-капучино
          Настоящее фото товара Обеденная группа Bahamas темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          19 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Bahamas темный дуб
          Настоящее фото товара Обеденная группа Luar крем-эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
          19 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденная группа Luar крем-эспрессо
          Настоящее фото товара Обеденная группа Rosa + 4 Moli, произведённого компанией ChiedoCover
          44 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Rosa + 4 Moli
          Настоящее фото товара Обеденная группа Moddis капучино-крем, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденная группа Moddis капучино-крем
          Настоящее фото товара Обеденная группа Luar, произведённого компанией ChiedoCover
          19 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Luar
          Настоящее фото товара Обеденная группа Mali белый-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Mali белый-серый

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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