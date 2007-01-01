Стрейч чехлы

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
300 ₽340 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол 08, спандекс коричневый
Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинкаХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 08 белый
Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
1 220 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 03
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 05
Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 06
Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
1 670 ₽
Оптовая цена
5
Чехол для стола 04
Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
770 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол для стола 09
Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол для стола 10
Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
1 200 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол для стола 11
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Чехол для стола 12, произведённого компанией ChiedoCover
2 760 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол для стола 12
Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол для стола 17
Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 02
Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
2 220 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол для стола 19
Настоящее фото товара Чехол для стола 13, произведённого компанией ChiedoCover
1 640 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол для стола 13
Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол для стола 01
Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
5
Чехол для стола 20
Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
1 720 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол для стола 18
Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
480 ₽
Оптовая цена
4.2
Чехол 02, спандекс красный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 530 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 480 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Настоящее фото товара Чехол для стола 15, произведённого компанией ChiedoCover
2 400 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол для стола 15
Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
410 ₽440 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол Е07 на стул Eames
Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
1 350 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол для стола 14
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
В наличии
410 ₽480 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
580 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 09
Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииНовинкаХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 01 белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
410 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 01 цветной
Настоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
370 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 08 цветной
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
480 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 02
Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
640 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 07
Настоящее фото товара Чехол 04, произведённого компанией ChiedoCover
560 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 04
Настоящее фото товара Чехол 08 металлик, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 08 металлик
Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
720 ₽
Оптовая цена
5
Чехол 03
Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 46
Настоящее фото товара Чехол 08, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 08, бархат
Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.9
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.1
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
340 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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