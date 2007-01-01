Мебель Хай тек

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames M белый
Настоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover-7%
550 ₽590 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол Е08 на стул Eames
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames Бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Темно-серый
Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Коричневый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
1 990 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Мини детский, голубой
Настоящее фото товара Стул Eames DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DAW желтый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Bertoia Wire черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DAW белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW черный
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames Прозрачный
Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, бежевый клетка, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.7
Чехол Е01 на стул Eames, бежевый клетка
Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAW голубой
Настоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DAW красный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Мини детский, белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAR черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DAR белый
Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный белый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DSR черный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
Новинка
2 799 ₽3 599 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DSR желтый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
Новинка
2 890 ₽3 599 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames DSR красный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DSR зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames желтый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Eames оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames оранжевый
Настоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames светло-оранжевый
Настоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames голубой
Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW PC прозрачный серый
Настоящее фото товара Стул Eames W красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames W красный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DSR белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DAW PC прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames, серый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames, фиолетовый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames, фиолетовый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames, голубой прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames, голубой прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames, зеленый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames W белый
Настоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames W черный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames W серый
Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный черный
Настоящее фото товара Стул Eames W синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames W синий
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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