Мебель для выставки

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, серебристый
Настоящее фото товара Стул Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Ницца
Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Ницца, красный
Настоящее фото товара Стул Ницца с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ницца с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Амара, ткань, холодный серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Амара, ткань, холодный серый
Настоящее фото товара Стул Амара, ткань, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Амара, ткань, темно-серый
Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
В наличии
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, золотой
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Рамона, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 780 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Рамона, темно-коричневый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
3 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Нави
Настоящее фото товара Стул Poly, произведённого компанией ChiedoCover
5 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Poly
Настоящее фото товара Стул Aster белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
5
Стул Aster белый
Настоящее фото товара Стул Aster черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Aster черный
Настоящее фото товара Стул Tulip розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tulip розовый
Настоящее фото товара Стул Tulip голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tulip голубой
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Tulip белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip белый
Настоящее фото товара Стул Tulip черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Bertoia Wire белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia Diamond
Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Bertoia Side кожаный белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Bertoia Wire Side
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Bertoia Wire черный
Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Ромб под углом, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Ромб под углом, ясень
Настоящее фото товара Обеденный стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный стол Премьер
Настоящее фото товара Стол Ампир журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
17 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Ампир журнальный
Настоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Настоящее фото товара Кресло Лофт Engelbrechts, произведённого компанией ChiedoCover
54 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лофт Engelbrechts
Настоящее фото товара Кресло Лофт Evagreen, произведённого компанией ChiedoCover
41 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Лофт Evagreen
Настоящее фото товара Кресло Лофт Giorgetti, произведённого компанией ChiedoCover
90 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Лофт Giorgetti
Настоящее фото товара Стул About Love, произведённого компанией ChiedoCover
72 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул About Love
Настоящее фото товара Стул Лофт Опнари, произведённого компанией ChiedoCover
60 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Лофт Опнари
Настоящее фото товара Стул Лофт Полигон, произведённого компанией ChiedoCover
76 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лофт Полигон
Настоящее фото товара Стол Poligon Head, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
64 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Poligon Head
Настоящее фото товара Стол Лофт Техно, произведённого компанией ChiedoCover
38 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лофт Техно
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол Лофт Простой Иероглиф, произведённого компанией ChiedoCover
44 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лофт Простой Иероглиф
Настоящее фото товара Стол Лофт Army, произведённого компанией ChiedoCover
56 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт Army
Настоящее фото товара Стол Лофт Мазут, произведённого компанией ChiedoCover
56 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лофт Мазут
Настоящее фото товара Стол Николло, произведённого компанией ChiedoCover
70 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Николло

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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