Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный
Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический
Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Тропикана» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Жираф» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Пальма» полистирол, разноцветный
Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный
Трубочки без сгиба, полипропилен
Трубочки без сгиба полипропилен, белый
Трубочки, полипропилен, черный
Трубочки со сгибом, полипропилен, черный
Трубочки со сгибом, полипропилен, разноцветные
Трубочки без сгиба, полипропилен, разноцветный
Трубочки без сгиба в индивидуальной упаковке, полипропилен, разноцветные
Трубочки «Спираль» без сгиба, полипропилен, разноцветный
Трубочки без сгиба, полипропилен, черный
Трубочки без сгиба, полипропилен, белый
Шпажки для канапе «Призма», полистирол, прозрачный
Шпажки для канапе «Узелок» бамбук, бежевый
Шпажки для канапе «Бар», полистирол, разноцветные
Шпажки для канапе «Краб», пластик, разноцветные
Шпажки для канапе «Шпага», пластик, разноцветные
Шпажки для канапе «Булава», полистирол, разноцветные
Шпажки для канапе «Призма», полистирол, черный
Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный
Шпажки для канапе «Узелок», бамбук, бежевый
Спонж для риммера «Пробар», пластик, серый
Риммер «Пробар», трехступенчатый, пластик, черный
Риммер трехступенчатый, пластик, черный
Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный