170 ₽

Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный

6

В наличии 100 шт.

60 ₽

Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая

12

В наличии 1000 шт.

100 ₽

Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический

12

В наличии 100 шт.

180 ₽

Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный

8

В наличии 40 шт.

160 ₽

Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, разноцветные

10

В наличии 50 шт.

460 ₽

Мешалки для коктейлей «Тропикана» полистирол, разноцветные

10

В наличии 12 шт.

260 ₽

Мешалки для коктейлей «Жираф» полистирол, разноцветные

6

В наличии 12 шт.

330 ₽

Мешалки для коктейлей «Пальма» полистирол, разноцветный

8

В наличии 102 шт.

320 ₽

Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные

9

В наличии 35 шт.

120 ₽

Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный

9

В наличии 96 шт.

20 ₽

Трубочки без сгиба, полипропилен

9

В наличии 600 шт.

120 ₽

Трубочки без сгиба полипропилен, белый

10

В наличии 336 шт.

410 ₽

Трубочки, полипропилен, черный

12

В наличии 600 шт.

Доставка

от 2 дней по России и СНГ

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300 ₽

Трубочки со сгибом, полипропилен, черный

7

В наличии 240 шт.

270 ₽

Трубочки со сгибом, полипропилен, разноцветные

14

В наличии 231 шт.

270 ₽

Трубочки без сгиба, полипропилен, разноцветный

5

В наличии 210 шт.

180 ₽

Трубочки без сгиба в индивидуальной упаковке, полипропилен, разноцветные

8

В наличии 240 шт.

150 ₽

Трубочки «Спираль» без сгиба, полипропилен, разноцветный

6

В наличии 97 шт.

70 ₽

Трубочки без сгиба, полипропилен, черный

9

В наличии 1576 шт.

250 ₽

Трубочки без сгиба, полипропилен, белый

14

В наличии 96 шт.

420 ₽

Шпажки для канапе «Призма», полистирол, прозрачный

7

В наличии 105 шт.

250 ₽

Шпажки для канапе «Узелок» бамбук, бежевый

13

В наличии 2 шт.

220 ₽

Шпажки для канапе «Бар», полистирол, разноцветные

6

В наличии 35 шт.

500 ₽

Шпажки для канапе «Краб», пластик, разноцветные

7

В наличии 29 шт.

570 ₽

Шпажки для канапе «Шпага», пластик, разноцветные

5

В наличии 50 шт.

320 ₽

Шпажки для канапе «Булава», полистирол, разноцветные

7

В наличии 55 шт.

400 ₽

Шпажки для канапе «Призма», полистирол, черный

6

В наличии 186 шт.

340 ₽

Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный

6

В наличии 40 шт.

380 ₽

Шпажки для канапе «Узелок», бамбук, бежевый

7

В наличии 400 шт.

160 ₽

Спонж для риммера «Пробар», пластик, серый

14

В наличии 30 шт.

990 ₽

Риммер «Пробар», трехступенчатый, пластик, черный

5

1 990 ₽

Риммер трехступенчатый, пластик, черный

5

В наличии

530 ₽

Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный

5