Мебель для ресторанов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 21
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 7
Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 11
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 5, венге
Настоящее фото товара Стол письменный Industrial на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
49 800 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол письменный Industrial на колесиках
Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
13 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Миллер 160
Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Грейс
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Настоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Настоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Настоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас
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Настоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
17 300 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Настоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
14 800 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Медный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Титан, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Chic коралл, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Chic коралл
Настоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Chic кварцевый
Настоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Chic шоколадный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Chic бургунди
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 200 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 350 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 25мм с подлокотниками

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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