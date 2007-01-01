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          Комоды в стиле Лофт

          от 8 110 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          36 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод с ящиками Skverei
          Настоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          37 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод с полкой Loft Deverlas
          Настоящее фото товара Комод с полками Muris, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          33 600 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комод с полками Muris
          Настоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          47 400 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Bidua
          Настоящее фото товара Комод с полкой Saritts, произведённого компанией ChiedoCover
          46 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с полкой Saritts
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Balakis, произведённого компанией ChiedoCover
          47 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод с ящиками Balakis
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Lagess, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          31 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с ящиками Lagess
          Настоящее фото товара Комод Larappa, произведённого компанией ChiedoCover
          34 100 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод Larappa
          Настоящее фото товара Комод Hafas, произведённого компанией ChiedoCover
          30 400 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Hafas
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Комод Тринити с двумя секциями, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          61 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод Тринити с двумя секциями
          Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
          115 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод Метрополис
          Настоящее фото товара Комод Риволина, произведённого компанией ChiedoCover
          83 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комод Риволина
          Настоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
          53 999 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод Метафрейм 2 секции
          Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          83 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комод BeFree BP-8024
          Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
          66 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод BeFree BP-8025
          Настоящее фото товара Комод Montana LA-2654, произведённого компанией ChiedoCover
          30 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комод Montana LA-2654
          Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          33 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод Montana LA-2651
          Настоящее фото товара Комод Montana LA-2652, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Montana LA-2652
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
          10 200 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод Loft Reg1D1S 90
          Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 60, произведённого компанией ChiedoCover
          8 110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комод Loft Reg1D1S 60
          Настоящее фото товара Комод Tetchair, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          71 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комод Tetchair
          Настоящее фото товара Комод Nature , произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод Nature
          Настоящее фото товара Комод Предлиц, произведённого компанией ChiedoCover
          47 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комод Предлиц
          Настоящее фото товара Комод Мурау, произведённого компанией ChiedoCover
          78 200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Мурау
          Настоящее фото товара Комод Гуттаринг, произведённого компанией ChiedoCover
          70 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод Гуттаринг
          Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
          55 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Гурк
          Настоящее фото товара Комод Леллинг, произведённого компанией ChiedoCover
          92 200 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Леллинг
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Комод Мозинц, произведённого компанией ChiedoCover
          67 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комод Мозинц
          Настоящее фото товара Комод Крайг, произведённого компанией ChiedoCover
          44 500 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Крайг
          Настоящее фото товара Комод Дикс, произведённого компанией ChiedoCover
          44 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод Дикс
          Настоящее фото товара Комод Руден, произведённого компанией ChiedoCover
          61 700 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Руден
          Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
          61 700 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Блайбург
          Настоящее фото товара Комод Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
          77 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Филлах
          Настоящее фото товара Комод Маяно, произведённого компанией ChiedoCover
          77 300 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Маяно
          Настоящее фото товара Комод Флайбано, произведённого компанией ChiedoCover
          48 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комод Флайбано
          Настоящее фото товара Комод Бруньера, произведённого компанией ChiedoCover
          54 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комод Бруньера
          Настоящее фото товара Комод Понзано, произведённого компанией ChiedoCover
          42 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комод Понзано
          Настоящее фото товара Комод Мало, произведённого компанией ChiedoCover
          32 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комод Мало
          Настоящее фото товара Комод Соспиро, произведённого компанией ChiedoCover
          45 700 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комод Соспиро

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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