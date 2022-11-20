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Урна металлическая Бюджет-2 - фото 1

Урна металлическая Бюджет-2

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Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
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Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби

Характеристики товара

Описание

Высота: 60 см

Ширина: 30 см

Длина: 27 см

Вес: 5 кг

Объем емкости: 20 л

Материал: Окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,05

Классический вариант уличной урны в виде цилиндра.

Предназначена для сбора бытовых отходов. Область применения данной модели очень широка, от двора жилых районов, до установки у входа в магазин, салон красоты, аптеки, остановки общественного транспорта, школы, детских садов и многих других местах общественного пользования.

Основной бак данной модели имеет механизм опрокидывания для более легкой очистке от мусора.

Так же урну можно крепить анкерными болтами практически к любой поверхности, для этого на ножках предусмотрены специальные отверстия.

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Варианты каркаса

Урна металлическая Бюджет-2 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна металлическая Бюджет-2 - каркас в цвете БелыйБелый
Урна металлическая Бюджет-2 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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