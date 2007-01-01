Настольные светильники

Сначала популярные
Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
11 849 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольная лампа Lightstar Manti
Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольный светильник Аугсбург
Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольный светильник Байсфорд
Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольный светильник Виленген
Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольный светильник Ганновер
Настоящее фото товара Настольная лампа Torony, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольная лампа Torony
Настоящее фото товара Настольная лампа Krona, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольная лампа Krona
Настоящее фото товара Настольная лампа Kira, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Kira
Настоящее фото товара Настольная лампа Uva серебро, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Uva серебро
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Настольная лампа Uva золото, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Uva золото
Настоящее фото товара Настольная лампа Talento, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Talento
Настоящее фото товара Настольная лампа Marseille, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольная лампа Marseille
Настоящее фото товара Настольная лампа Lincoln, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Настольная лампа Lincoln
Настоящее фото товара Настольная лампа Erich, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольная лампа Erich
Настоящее фото товара Настольная лампа Erich бронза, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Erich бронза
Настоящее фото товара Настольная лампа Bergamo, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Bergamo
Настоящее фото товара Настольная лампа Bergamo белая, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольная лампа Bergamo белая
Настоящее фото товара Настольная лампа Tarrasa, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольная лампа Tarrasa
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Настоящее фото товара Настольная лампа Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Настольная лампа Comfort
Настоящее фото товара Настольная лампа Estudo белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Estudo белый
Настоящее фото товара Настольная лампа Estudo черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Estudo черный
Настоящее фото товара Настольная лампа Calvin Table, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Calvin Table
Настоящее фото товара Настольная лампа Calvin Table белая, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Calvin Table белая
Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn белая, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольная лампа Nashorn белая
Настоящее фото товара Настольная лампа Nashorn черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Nashorn черный
Настоящее фото товара Настольная лампа Gaudi белая, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
5
Настольная лампа Gaudi белая
Настоящее фото товара Настольная лампа Gaudi черная, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольная лампа Gaudi черная
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Настольная лампа Beira, произведённого компанией ChiedoCover
12 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольная лампа Beira
Настоящее фото товара Настольная лампа Palace, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Palace
Настоящее фото товара Настольная лампа Bella, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Bella
Настоящее фото товара Настольная лампа Grace, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Grace
Настоящее фото товара Настольная лампа Monte Carlo, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Monte Carlo
Настоящее фото товара Настольная лампа Murano, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Настольная лампа Murano
Настоящее фото товара Настольная лампа Soffia, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Soffia
Настоящее фото товара Настольная лампа Demitas, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Demitas
Настоящее фото товара Настольная лампа Vals, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Настольная лампа Vals
Настоящее фото товара Настольная лампа Chester, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Chester
Настоящее фото товара Настольная лампа Bubble Dreams, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Bubble Dreams
Настоящее фото товара Настольная лампа Riverside, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольная лампа Riverside
Настоящее фото товара Настольная лампа Ontario, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
5
Настольная лампа Ontario
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Настольная лампа Megapolis, произведённого компанией ChiedoCover
5 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Megapolis
Настоящее фото товара Настольная лампа Chandler, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Chandler
Настоящее фото товара Настольная лампа Cube, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольная лампа Cube
Настоящее фото товара Настольная лампа Alicante, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Alicante

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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