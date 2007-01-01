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          Люстры

          от 1 350 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
          14 598 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Magali
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Odeon Light Kavalle
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
          17 810 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Odeon Light Plesansa
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
          16 779 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра Odeon Light Tender
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
          16 040 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Odeon Light Merida
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 456 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
          13 739 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Krona
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
          18 586 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Odeon Light Kuvia
          Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
          19 470 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Odeon Light Grif
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Люстра Lightstar Ricciolo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          53 480 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Lightstar Ricciolo
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico Big, произведённого компанией ChiedoCover
          35 979 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Vortico Big
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico, произведённого компанией ChiedoCover
          12 673 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Lightstar Vortico
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Esedra, произведённого компанией ChiedoCover
          6 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Esedra
          Настоящее фото товара Люстра Arti Lampadari Todi , произведённого компанией ChiedoCover
          21 114 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Arti Lampadari Todi
          Настоящее фото товара Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia , произведённого компанией ChiedoCover
          12 194 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесная люстра Arti Lampadari Pavia
          Настоящее фото товара Подвесная люстра Arti Lampadari Loano, произведённого компанией ChiedoCover
          41 353 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесная люстра Arti Lampadari Loano
          Настоящее фото товара Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 952 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Потолочная люстра Arti Lampadari Castellana
          Настоящее фото товара Потолочная люстра Arti Lampadari Todi, произведённого компанией ChiedoCover
          13 439 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Потолочная люстра Arti Lampadari Todi
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Ideal Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          13 725 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Ideal Lux
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cocktail, произведённого компанией ChiedoCover
          18 421 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Ideal Lux Cocktail
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Mr Jack, произведённого компанией ChiedoCover
          2 340 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Ideal Lux Mr Jack
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Nastrino, произведённого компанией ChiedoCover
          14 924 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Ideal Lux Nastrino
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Folk, произведённого компанией ChiedoCover
          21 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Folk
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Up And Down, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          32 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Up And Down
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Edelweiss, произведённого компанией ChiedoCover
          41 574 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Edelweiss
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex Libra, произведённого компанией ChiedoCover
          5 480 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex Libra
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          2 360 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex MD
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Люстра подвесная Imex MD Gold Platinum, произведённого компанией ChiedoCover
          4 375 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра подвесная Imex MD Gold Platinum
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL White Medium, произведённого компанией ChiedoCover
          4 492 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Imex KL White Medium
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          4 025 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex MD
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex MD Classic, произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex MD Classic
          Настоящее фото товара Подвесная люстра Imex KL Bronse, произведённого компанией ChiedoCover
          4 432 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесная люстра Imex KL Bronse
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex PNL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра подвесная Imex PNL
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 835 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра подвесная Imex KL
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL Gold, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 563 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Imex KL Gold
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL White, произведённого компанией ChiedoCover
          8 568 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра подвесная Imex KL White
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Imex KL, произведённого компанией ChiedoCover
          6 125 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра подвесная Imex KL
          Настоящее фото товара Люстра Citilux Ровена бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          7 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Citilux Ровена бронза
          Настоящее фото товара Люстра Citilux CL Грета Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          14 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Citilux CL Грета Хром
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Ровена белая, произведённого компанией ChiedoCover
          29 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра подвесная Citilux Ровена белая
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover
          13 800 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра подвесная Citilux Дрезден
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Базель, произведённого компанией ChiedoCover
          7 370 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра подвесная Citilux Базель
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Максвелл
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
          10 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра подвесная Citilux Максвелл Цепь
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
          9 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Бонна
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Гера, произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Гера
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Базель бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          7 370 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Citilux Базель бронза
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Портал, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Citilux Портал

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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