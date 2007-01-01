Чехлы на табурет

Кожаные стульяЛегкие стульяКонференц-стульяСтулья для посетителейУниверсальные чехлы на мебельСтрейч чехлыНакидки на стульяСтулья со спинкойДекор стульевПлетеная мебельСкатерти из габардинаЧитательские столыСтулья с широким сиденьемСтулья для ожиданияСтулья для парикмахераСекции на металлокаркасеКресла секцийБанкетные юбкиКлипсы для фуршетных юбокЮбки для столовДекор для столаБарные стулья на одной ногеДиваны модульные с высокой спинкойБарные регулируемые стульяШтабелируемые стульяСтолы TolixПодстолья для круглого столаГнутые стульяВысокие стульяОбеденные стульяПолубарные стульяКованые стульяМеталлические подстольяДвойные диваныСтолы с принтом на столешницеКомплексные предложенияПлейсматыСтеновые панели прямые формыСтеновые панели сложные формыСтеновые панели каретная стяжкаБольшие столыТканевые стульяСтоловые группыНожки для столаБархатные стульяСтолы трансформерыРеечные столыКресла с сеткойКожаные креслаЭргономические креслаСтулья для персоналаСервировочные столыУченические стульяАнтивирусные перегородкиТабуреткиОттоманкаТахтаВенские стулья с подлокотниками Силиконовая скатертьКруглая скатертьПрозрачная скатертьСкатерть стеклоМакияжные столыГримерные столыРегулируемые столыСекции перфорированныеЧерная пятницаНедорогие мягкие креслаПуфы-животныеКожаные пуфыСтулья с металлическими ножкамиЧехлы на табуретПолкиДеревянные стулья с подлокотникамиДеревянные складные стулья с подлокотникамиКованая мебельБарные металлические стульяВенские барные стульяБарные стулья из ротангаСтеклянные столы лофтСтолы-трансформеры лофтКонсольные столики лофтЖурнальные столы лофтПолучить прайс-лист
Оптовый прайс

Отправим ВКонтакте или на почту

Получить прайс-лист
Получите полный прайс-лист категории Чехлы на табурет
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Чехол на табурет, без поролона, бежевыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
7

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

Чехол на табурет, без поролона, бордовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

Чехол на табурет, без поролона, желтыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, желтый

Чехол на табурет, без поролона, коричневыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Чехол на табурет, без поролона, коричневый

Чехол на табурет, без поролона, оливковыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
12

Чехол на табурет, без поролона, оливковый

Чехол на табурет, без поролона, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
8

Чехол на табурет, без поролона, оранжевый

Чехол на табурет, без поролона, синийНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, синий, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Чехол на табурет, без поролона, синий

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
6

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый

Чехол на табурет, без поролона, серыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
11

Чехол на табурет, без поролона, серый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют