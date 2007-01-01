Консольные столики лофт

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Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венгеНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
8

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

В наличии 1 шт.
Барный стол ХайткроссНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
12

Барный стол Хайткросс

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
26 99440
44 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
20 99440
34 990 ₽
14

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

В наличии 8 шт.
Консольный столик Бруклин 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 19440
36 990 ₽
8

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

В наличии 7 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 19440
46 990 ₽
8

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

В наличии 32 шт.
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 79440
47 990 ₽
5

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

В наличии 34 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
26 99440
44 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

В наличии 47 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
35 99440
59 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

В наличии 44 шт.
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
37 79440
62 990 ₽
11

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

В наличии 3 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 59440
40 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

В наличии 46 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 19440
41 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

В наличии 41 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
32 39440
53 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
37 79440
62 990 ₽
8

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
32 99440
54 990 ₽
7

Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный

В наличии 23 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smokeНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
32 99440
54 990 ₽
8

Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke

В наличии 31 шт.
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черноеНастоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 49550
44 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

Консоль LargoНастоящее фото товара Консоль Largo, произведённого компанией ChiedoCover
33 290
Оптовая цена
8

Консоль Largo

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Консоль Кросс 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99550
29 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль Кросс 115*30 серебро

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99550
37 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

Консоль Таун 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 19440
31 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль Таун 115*30 серебро

Консоль Таун 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99440
39 990 ₽Оптовая цена
10

Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke

Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
25 995
Оптовая цена
9

Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke

В наличии 40 шт.
Консоль Atlantis (140)Настоящее фото товара Консоль Atlantis (140), произведённого компанией ChiedoCover
60 790
Оптовая цена
14

Консоль Atlantis (140)

Консоль Siracusa, керамика/черныйНастоящее фото товара Консоль Siracusa, керамика/черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 790
Оптовая цена
9

Консоль Siracusa, керамика/черный

Консоль Allure, орех/черныйНастоящее фото товара Консоль Allure, орех/черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 890
Оптовая цена
7

Консоль Allure, орех/черный

Консоль Cross, орех/светлая керамикаНастоящее фото товара Консоль Cross, орех/светлая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена
9

Консоль Cross, орех/светлая керамика

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Барный стол ЛеморейНастоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
12

Барный стол Леморей

Барный стол ЧетвиндНастоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
13

Барный стол Четвинд

Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
7

Барный стол Уэмбли

Барный стол НоралиНастоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
7

Барный стол Норали

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Консоль ТачрумНастоящее фото товара Консоль Тачрум, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
15

Консоль Тачрум

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
7

Барная стойка Парсон, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
7

Барная стойка Парсон, черная

Настоящее фото товара Стол придиванный Агами, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
8

Стол придиванный Агами

Стол Консоль ИнсигнияНастоящее фото товара Стол Консоль Инсигния, произведённого компанией ChiedoCover
32 99440
54 990 ₽
11

Стол Консоль Инсигния

В наличии 31 шт.
Стол Консоль Арт Деко розовое золотоНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
6

Стол Консоль Арт Деко розовое золото

Низкие ценыИ скидки каждый день!Консольный столик Арт Деко 115 x 30 розовое золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена
13

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 розовое золото

Стол консольный AulaНастоящее фото товара Стол консольный Aula, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
11

Стол консольный Aula

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
13

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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