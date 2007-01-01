Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге
Барный стол Хайткросс
Стол Консоль Арт Деко серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный
Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный
Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Консоль Largo
Консоль Кросс 115*30 серебро
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke
Консоль Таун 115*30 серебро
Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke
Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke
Консоль Atlantis (140)
Консоль Siracusa, керамика/черный
Консоль Allure, орех/черный
Консоль Cross, орех/светлая керамикаДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Барный стол Леморей
Барный стол Четвинд
Барный стол Уэмбли
Барный стол Норали
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х черная
Консоль Тачрум
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стол придиванный Агами
Стол Консоль Инсигния
Стол Консоль Арт Деко розовое золотоНизкие ценыИ скидки каждый день!
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 розовое золото
Стол консольный Aula
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня