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Кресла

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Бюрократ3 товара
Хит
Фотография товара Кресло К120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло К120, произведённого компанией ChiedoCover
20 690

Кресло К120

96
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, жаккард / клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, жаккард / клетка, произведённого компанией ChiedoCover
20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, жаккард / клетка

86
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Хит
Фотография товара Кресло Лорд, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лорд, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Кресло Лорд, велюр оранжевый

105
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Хит
Фотография товара Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Кресло Капучино, жаккард Санлайт, ножки бук

88
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, произведённого компанией ChiedoCover
27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05

47
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Распродажа
Фотография товара Кресло Лаура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
14 29030
20 290 ₽

Кресло Лаура

37
  • Кресло Лаура
  • голубой
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, горчичный

94
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Фотография товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка

31
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Хит
Фотография товара Кресло лофт Хэнк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
17 39048
32 990 ₽

Кресло лофт Хэнк

101
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, произведённого компанией ChiedoCover
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон

46
Фотография товара Кресло Хукер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
35 790

Кресло Хукер

30
Фотография товара Кресло Роза Вейв от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Роза Вейв, произведённого компанией ChiedoCover
19 790

Кресло Роза Вейв

35
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Кресло Джакаре, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Джакаре, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
112 790

Кресло Джакаре, натуральная кожа

50
Фотография товара Кресло Денди с английской утяжкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Денди с английской утяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Кресло Денди с английской утяжкой

31
  • сиреневый
  • оранжевый
Скоро в продаже
Хит
Фотография товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар

110
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, велюр Лофт 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, велюр Лофт 11, произведённого компанией ChiedoCover
20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, велюр Лофт 11

84
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86
Фотография товара Полукресло Флорида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Полукресло Флорида

41
Фотография товара Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге

37
Фотография товара Кресло Прит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Прит, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Кресло Прит

150
Фотография товара Кресло Квадр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квадр, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Кресло Квадр

130
Хит
Фотография товара Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Кресло Капучино, велюр белла 08, ножки бук-лак

93
Фотография товара Кресло Морис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, произведённого компанией ChiedoCover
25 890

Кресло Морис

36
Фотография товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза

15
Хит
Фотография товара Кресло Сван от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сван, произведённого компанией ChiedoCover
18 590

Кресло Сван

6
Тележки для горничных
Фотография товара Кресло Банд Лаундж Чеир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Банд Лаундж Чеир, произведённого компанией ChiedoCover
80 790

Кресло Банд Лаундж Чеир

30
Распродажа
Фотография товара Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 79027
19 990 ₽

Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар

43
Хит
Фотография товара Кресло Френд, велюр бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Френд, велюр бордо, произведённого компанией ChiedoCover
19 790

Кресло Френд, велюр бордо

30
  • красный
  • желтый
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Тусон, букле

46
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло В01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло В01, произведённого компанией ChiedoCover
23 790

Кресло В01

34
Фотография товара Кресло Куб, золото/ синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Куб, золото/ синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло Куб, золото/ синий велюр

50
Фотография товара Кресло Шангрила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
26 890

Кресло Шангрила

40
  • красный, серый
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло лофт Саммит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Кресло лофт Саммит

44
Фотография товара Кресло Камила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Камила

44
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10

50
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Настоящее фото товара Кресло Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Кресло Дакота

45
Пластиковые стулья
Хит
Фотография товара Кресло Амур, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амур, серое, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Кресло Амур, серое

42
Распродажа
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
15 49014
18 000 ₽

Кресло Виго

34
  • Кресло Виго
  • Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех
Распродажа
Фотография товара Стул Мастерс, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39058
7 990 ₽

Стул Мастерс, красный

26
В наличии 97 шт.
Фотография товара Кресло EGG CHAIR, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EGG CHAIR, красный, произведённого компанией ChiedoCover
59 390

Кресло EGG CHAIR, красный

37
  • красный, серый
  • бежевый
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый

47
  • синий, черный
  • Кресло ALEX, зеленый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, оранжевый

31
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 92 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, красный

43
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 89 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, тёмно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, тёмно-бежевый

39
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 82 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, серый

35
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 78 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, салатовый

38
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
Фотография товара Кресло Diego от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Diego, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Diego

49
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло Nils от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nils, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло Nils

46
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Picasso, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Picasso, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 6906
39 990 ₽

Кресло Picasso, темно-серый

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 190

Кресло поворотное Белла, велюр, бежевый

91
  • голубой, зеленый
  • бежевый
  • Кресло поворотное Белла, желтый, велюр
В наличии 60 шт.
Фотография товара Кресло Tippi, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tippi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Tippi, бежевый

36
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Tippi, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tippi, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Tippi, серо-коричневый

31
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Tippi, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tippi, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Кресло Tippi, зеленое

43
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Родас блэк, ред от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Родас блэк, ред, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул Родас блэк, ред

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Сэдрик, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сэдрик, черное, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Сэдрик, черное

38
  • белый
  • желтый
  • черный
  • голубой
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Сэдрик, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сэдрик, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Сэдрик, желтое

50
  • белый
  • желтый
  • черный
  • голубой
В наличии 45 шт.

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Кресла от производителя ChiedoCover — оптом и в розницу с доставкой по всей России

В каталоге ChiedoCover представлены кресла для офисов, ресторанов, гостиниц, кафе, производств, баров, залов ожидания, дома и частных интерьеров.

Любые цвета, обивки и размеры, большой ассортимент, гарантия качества, подбор и изготовление под ключ, доставка по РФ.

Ассортимент кресел:

● Кресла офисные и для руководителя, компьютерные, геймерские, эргономичные, с сеткой, массажные
● Барные и полубарные, обеденные, интерьерные, кресла-мешки, качалки, кровати, шезлонги, реклайнеры, подвесные модели, полукресла и стулья-кресла
● Мягкие, бюджетные кресла, лофт, современные
● Для жилых помещений, для дома, уличные, кресла для залов ожидания, зрительных залов, комнат персонала, лабораторий
● Кожаные, тканевые, из дерева, пластика, металла, плетёные, из ротанга

Ключевые преимущества ассортимента ChiedoCover:

Собственное производство — полный контроль качества, гарантия на каждый товар
Модели с дополнительными функциями: подлокотники, регулировка, подставки для ног, ортопедическая поддержка
Доставка по России: быстрая отгрузка со складов в Москве и Кирове, самовывоз
Индивидуальная работа с каждым клиентом: закрепленный менеджер, помощь в подборе кресла под ваши задачи
Выгодные условия: доступная цена, регулярные скидки в каталоге, оптом дешевле
Большой опыт работы с крупными проектами: портфолио реализованных объектов — перейдите, чтобы посмотреть.

Сферы применения:

рестораны, кафе, гостиницы, офисы, отели, бары, кофейни, банкетные залы, производственные объекты, образовательные и государственные учреждения, залы для конференций, дома, квартиры, загородные дома.

Комплектуйте интерьер выгодно!

Вместе с креслами доступны стулья, банкетные столы, диваны, мебель для кафе и ресторанов и текстиль для мебели — всё с доставкой и гарантиями.

ChiedoCover — кресла для бизнеса, офиса и дома по ценам производителя с быстрой доставкой по всей России.

Выбирайте в каталоге, закажите консультацию или оформите заявку онлайн.

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