Кресла
Кресло Байрон
Полукресло Флорида
Кресло Ретро, сиденье Велютто 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Велютто 33, ножки венге
Кресло Камила
Полукресло Самбука
Стул Мастерс, красный
Кресла от производителя ChiedoCover — оптом и в розницу с доставкой по всей России
В каталоге ChiedoCover представлены кресла для офисов, ресторанов, гостиниц, кафе, производств, баров, залов ожидания, дома и частных интерьеров.
Любые цвета, обивки и размеры, большой ассортимент, гарантия качества, подбор и изготовление под ключ, доставка по РФ.
Ассортимент кресел:
● Кресла офисные и для руководителя, компьютерные, геймерские, эргономичные, с сеткой, массажные
● Барные и полубарные, обеденные, интерьерные, кресла-мешки, качалки, кровати, шезлонги, реклайнеры, подвесные модели, полукресла и стулья-кресла
● Мягкие, бюджетные кресла, лофт, современные
● Для жилых помещений, для дома, уличные, кресла для залов ожидания, зрительных залов, комнат персонала, лабораторий
● Кожаные, тканевые, из дерева, пластика, металла, плетёные, из ротанга
Ключевые преимущества ассортимента ChiedoCover:
● Собственное производство — полный контроль качества, гарантия на каждый товар
● Модели с дополнительными функциями: подлокотники, регулировка, подставки для ног, ортопедическая поддержка
● Доставка по России: быстрая отгрузка со складов в Москве и Кирове, самовывоз
● Индивидуальная работа с каждым клиентом: закрепленный менеджер, помощь в подборе кресла под ваши задачи
● Выгодные условия: доступная цена, регулярные скидки в каталоге, оптом дешевле
● Большой опыт работы с крупными проектами: портфолио реализованных объектов — перейдите, чтобы посмотреть.
Сферы применения:
рестораны, кафе, гостиницы, офисы, отели, бары, кофейни, банкетные залы, производственные объекты, образовательные и государственные учреждения, залы для конференций, дома, квартиры, загородные дома.
Комплектуйте интерьер выгодно!
Вместе с креслами доступны стулья, банкетные столы, диваны, мебель для кафе и ресторанов и текстиль для мебели — всё с доставкой и гарантиями.
ChiedoCover — кресла для бизнеса, офиса и дома по ценам производителя с быстрой доставкой по всей России.
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