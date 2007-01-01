+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Кресла

          От 690 ₽
          Все

          Мягкие кресла

          Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло B01
          Настоящее фото товара Кресло Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
          20 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Мельбурн
          Настоящее фото товара Полукресло Техас экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Техас экокожа
          Настоящее фото товара Полукресло Август, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Август
          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Дортмунд
          Настоящее фото товара Кресло Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Гарда
          Настоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Бэнкс
          Все

          Кресла Лофт

          Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Бонни
          Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Монако
          Настоящее фото товара Модульное сиденье Родольфо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модульное сиденье Родольфо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Токо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Хэнк
          Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло лофт Трус
          Настоящее фото товара Кресло лофт Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло лофт Коннор
          Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло лофт Селвин
          Все

          Кресла Честер

          Настоящее фото товара Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Кресло Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Chester (Честер)
          Настоящее фото товара Кресло Chesterfield Florence, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Chesterfield Florence
          Настоящее фото товара Кресло Chesterfield Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Chesterfield Lux
          Настоящее фото товара Кресло 06-3168, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло 06-3168
          Настоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
          75 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Chester кресло
          Настоящее фото товара Кресло Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Visit Lux SKS
          Настоящее фото товара Кресло Статус, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Статус
          Все

          Пуфы

          Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби белый
          Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Руби коричневый
          Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби красный
          Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби бежевый
          Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф ПФ-1 бежевый
          Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф ПФ-1 коричневый
          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка ПФ-11 бежевая
          Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
          4 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф-банкетка Луго
          Все

          Кресла для стадиона

          Настоящее фото товара Трибуна сборно-разборная, произведённого компанией ChiedoCover
          75 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Трибуна сборно-разборная
          Настоящее фото товара Трибуна с навесом, произведённого компанией ChiedoCover
          140 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Трибуна с навесом
          Настоящее фото товара Трибуны телескопические, произведённого компанией ChiedoCover
          159 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Трибуны телескопические
          Настоящее фото товара Трибуны мобильные, произведённого компанией ChiedoCover
          59 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трибуны мобильные
          Настоящее фото товара Кабинки для игроков и судей, произведённого компанией ChiedoCover
          189 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кабинки для игроков и судей
          Настоящее фото товара Стадионное кресло КД-15 улучшенное, на мононоге, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стадионное кресло КД-15 улучшенное, на мононоге
          Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамейка для спортивных мероприятий, синяя
          Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая
          Все

          Подвесные кресла

          Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
          18 780 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное TENERIFE
          Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 275 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное SIESTA2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
          12 085 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло BEND
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 285 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло BEND2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
          12 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесное 1-местное кресло BEND3
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло TRENTO, произведённого компанией ChiedoCover
          17 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло TRENTO
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло VEIL
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло MALTA

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют