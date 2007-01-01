Скамейки и урны

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Настоящее фото товара Скамья Ренессанс 1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
33 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья Ренессанс 1
Настоящее фото товара Скамья Ренессанс 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Ренессанс 2
Настоящее фото товара Скамья Ренессанс 3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
46 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Ренессанс 3
Настоящее фото товара Скамья Классика, произведённого компанией ChiedoCover
41 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Классика
Настоящее фото товара Скамья Ампир 1, произведённого компанией ChiedoCover
41 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Ампир 1
Настоящее фото товара Скамья Ампир 2, произведённого компанией ChiedoCover
36 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Ампир 2
Настоящее фото товара Скамья Модерн 1, произведённого компанией ChiedoCover
35 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамья Модерн 1
Настоящее фото товара Скамья Имперская 1, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Имперская 1
Настоящее фото товара Уличная урна 94185, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Уличная урна 94185
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Настоящее фото товара Урна Классика, произведённого компанией ChiedoCover
2 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Урна Классика
Настоящее фото товара Урна квадратная деревянная с анкерами, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Урна квадратная деревянная с анкерами
Настоящее фото товара Уличная урна Куршавель, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Уличная урна Куршавель
Настоящее фото товара Скамья Арт 1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
34 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамья Арт 1
Настоящее фото товара Скамья Арт 2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Скамья Арт 2
Настоящее фото товара Скамья Стрит 1, произведённого компанией ChiedoCover
33 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья Стрит 1
Настоящее фото товара Скамья Стрит 2, произведённого компанией ChiedoCover
32 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамья Стрит 2
Настоящее фото товара Скамья Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
21 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Ритм
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Настоящее фото товара Скамья Сити, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Сити
Настоящее фото товара Скамья Эталон 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья Эталон 1
Настоящее фото товара Скамья складная Тамада, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья складная Тамада
Настоящее фото товара Скамья Арбат, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 000 ₽
Оптовая цена
5
Скамья Арбат, 150 см
Настоящее фото товара Скамья Бульвар, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Бульвар, 150 см
Настоящее фото товара Скамья Аллея, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Аллея, 150 см
Настоящее фото товара Скамья Садовая, произведённого компанией ChiedoCover
27 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамья Садовая
Настоящее фото товара Скамейка Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Лилия
Настоящее фото товара Скамья Роща 5, произведённого компанией ChiedoCover
33 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья Роща 5
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Урна 021, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Урна 021
Настоящее фото товара Урна шестигранная, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Урна шестигранная
Настоящее фото товара Урна 027, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Урна 027
Настоящее фото товара Урна 033, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Урна 033
Настоящее фото товара Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
5
Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад
Настоящее фото товара Урна деревянная на бетонном основании орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Урна деревянная на бетонном основании орех
Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Урна деревянная на железобетонном основании Петергоф
Настоящее фото товара Скамейка Афина Уни, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Скамейка Афина Уни
Настоящее фото товара Скамейка Бульвар, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Бульвар
Настоящее фото товара Скамья Модерн 4, произведённого компанией ChiedoCover
31 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Модерн 4
Настоящее фото товара Скамья Роща 1, произведённого компанией ChiedoCover
21 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Роща 1
Настоящее фото товара Скамейка Римини, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Скамейка Римини
Настоящее фото товара Скамейка Амели, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4
Скамейка Амели
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Скамья Имперская 2, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамья Имперская 2
Настоящее фото товара Скамья Весна 1, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Весна 1
Настоящее фото товара Скамья Весна 2, произведённого компанией ChiedoCover
33 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья Весна 2
Настоящее фото товара Скамейка Вальтер, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамейка Вальтер

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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