Банкетные стулья ChiedoCover и их комплектация Стулья - незаменимый участник всех торжеств! Компания ChiedoCover производит банкетные стулья более 10 лет - мы знаем о них все, и предлагаем познакомиться с нашими производственными возможностями, а при желании - создать собственный дизайн и конструкцию стула из тех материалов и конструкций.

01 Форма вставки в спинку 02 03 04 05 06 07 08 Спинка стула - первое, что обращает на себя внимание. Она состоит из каркаса и вставки. Мы предлагаем следующие варианты вставок в спинку стула: боди, квадратная, стандартная, круглая, прямая.Они отличаются геометрической формой и наличием/отсутствием небольшой выемки в верхней центральной части. Боди Квадратная Стандартная Круглая Прямая

01 02 Сиденье стула 03 04 05 06 07 08 Сиденье стула - вне зависимости от формы, оно может быть утянутым - с минимальной толщиной наполнителя, или шитым - в таком варианте можно добавлять наполнитель нужной толщины, сиденье выглядит более респектабельно, обивка изнашивается значительно медленее. Утянутое сиденье Шитое сиденье

01 02 03 Каркас 04 05 06 07 08 Куда же вставить выбранные спинку и сиденье? Выбираем форму каркаса стула. Обратите внимание, что каркас частично дублирует форму вставок в спинку, однако можно «поиграть» с формами, помня об окончательном впечатлении. Квадратная Круглая Стандартная Стандартная скругленная Трапеция Трапеция открытая

01 02 03 04 Металлопрофиль каркаса 05 06 07 08 Материал каркаса стула. Другое выражение: металлопрофиль каркаса стула. Используется сталь 1,2 мм или алюминий толщиной 2 мм. Есть некоторые нюансы: стул в исполнении каркаса круглым металлопрофилем в реальности выглядит намного представительнее, чем на фото. Его прочностные характеристики соответствуют уровню профиля 20мм. Для стульев VIP-залов рекомендуем выбирать рифленый профиль - тонкая прокатанная дорожка визуально «облегчает» широкий металлопрофиль, придает изящества и благородства виду стула. Сталь 1,2 мм или алюминий 2 мм Гладкий некатанный Сталь 1,2 мм или алюминий 2 мм Квадратный гладкий 20 Сталь 1,2 мм или алюминий 2 мм Рельефный катаный 25 Сталь 1,2 мм или алюминий 2 мм Круглый некатанный 22

01 02 03 04 05 Наполнитель 06 07 08 Для шитого сиденья возможны три варианта различной плотности наполнителя. Обычный поролон - бюджетный вариант, востребованный часто именно за свою стоимость. Литой пенополиуретан (ППУ) отливается сразу по форме сиденья, обладет приятной пружинящей мягкостью, служит в 5 раз дольше обычного поролона. Жесткий поролон - достаточно плотный для комфорта и долговечности, по стоимости ниже ППУ. Поролон Жесткий поролон Литой пенополиуретан

01 02 03 04 05 06 Цвета каркаса 07 08 Сколько существует вариантов окраски каркаса стульев? В компании ChiedoCover к 2018 году это 15 различных цветов и сочетаний (например, популярный антик-бронза). Выбирайте на свой вкус - цена на все виды окрашивания одинаковая! А качество - известное своей стойкостью и отличным внешним видом окрашивание напылением. Золото Шампань Серебро Белый Черный Титан Темный орех Красное дерево Коричневый Коричневый светлый Бронза Антик Серебро 5SN Антик Серебро 4SN Антикварная медь 5SN Антик Бронза 5S Зеркальная эмаль Хром Люкс (гальваника) Муар белый Муар серый Муар черный Шагрень черная

01 02 03 04 05 06 07 Цвета обивки 08 Синий Черный Коричневый Зеленый Белый Бежевый Темно-коричневый Буро-малиновый Темно-бежевый

01 02 03 04 05 06 07 08 Дополнительно Последний штрих - это такие удобные и, порой, незаменимые мелочи: подлокотники, пюпитры для стульев конференц-залов и аудиторй, коннекторы для прочного соединения стульев в ряды. Выбирайте интересующую опцию или пропустите эту часть. Подлокотники Пюпитр Коннектор

Обратите внимание: на все наши стулья устанавливается демпфер для удобного и безопасного стопирования, обязательно ставим заглушки на ножки. Также можно уточнить длину ножек - можно сделать более низкий или высокий стул. Пишите в комментариях ваши пожелания, спрашивайте менеджеров - и создавайте свой стул мечты!

Оформить заказ ГОТОВО! Ваши пожелания занесены в чек-лист! Внесите свой электронный адрес в форму и в течение 120 минут получите расчет стоимости изготовления стола. Если вы отправляете заказ в нерабочее время, ответ придёт вам на следующий рабочий день. Форма вставки в спинку: Боди Квадратная Стандартная Круглая Прямая Сиденье стула: Утянутое сиденье Шитое сиденье Каркас: Квадратный Круглый Стандартный Стандартный скругленнйы Трапеция Трапеция открытая Металлопрофиль каркаса: Гладкий некатанный Квадратный гладкий 20 Рельефный катаный 25 Круглый некатанный 22 Наполнитель: Поролон Жесткий поролон Литой пенополиуретан Цвета каркаса: Золото Серебро Шампань Бронза Титан Коричневый светлый Коричневый Красное дерево Темный орех Белый Черный Антик Серебро 5SN Антик Серебро 4SN Антикварная медь 5SN Антик Бронза 5S Зеркальная эмаль Хром Люкс (гальваника) Муар белый Муар серый Муар черный Шагрень черная Цвета обивки: Синий Черный Коричневый Зеленый Белый Бежевый Темно-коричневый Буро-малиновый Темно-бежевый Дополнительно: Подлокотники Пюпитр Коннектор Заказать Нажимая на кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности Компания ChiedoCover производит и реализует не только различные модификации банкетных стульев. В нашем ассортименте также выбор уличной мебели, столы, текстиль для сферы HoReCa.

Столы Текстиль для гостиниц Мебель для фудкортов