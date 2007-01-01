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          Банкетные стулья ChiedoCover и их комплектация

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          Стулья - незаменимый участник всех торжеств! Компания ChiedoCover производит банкетные стулья более 10 лет - мы знаем о них все, и предлагаем познакомиться с нашими производственными возможностями, а при желании - создать собственный дизайн и конструкцию стула из тех материалов и конструкций.

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          Форма вставки в спинку

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          Спинка стула - первое, что обращает на себя внимание. Она состоит из каркаса и вставки. Мы предлагаем следующие варианты вставок в спинку стула: боди, квадратная, стандартная, круглая, прямая.Они отличаются геометрической формой и наличием/отсутствием небольшой выемки в верхней центральной части.

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          Сиденье стула

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          Сиденье стула - вне зависимости от формы, оно может быть утянутым - с минимальной толщиной наполнителя, или шитым - в таком варианте можно добавлять наполнитель нужной толщины, сиденье выглядит более респектабельно, обивка изнашивается значительно медленее.

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          Каркас

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          Куда же вставить выбранные спинку и сиденье? Выбираем форму каркаса стула. Обратите внимание, что каркас частично дублирует форму вставок в спинку, однако можно «поиграть» с формами, помня об окончательном впечатлении.

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          Металлопрофиль каркаса

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          Материал каркаса стула. Другое выражение: металлопрофиль каркаса стула. Используется сталь 1,2 мм или алюминий толщиной 2 мм.

          Есть некоторые нюансы: стул в исполнении каркаса круглым металлопрофилем в реальности выглядит намного представительнее, чем на фото. Его прочностные характеристики соответствуют уровню профиля 20мм. Для стульев VIP-залов рекомендуем выбирать рифленый профиль - тонкая прокатанная дорожка визуально «облегчает» широкий металлопрофиль, придает изящества и благородства виду стула.

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          Наполнитель

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          Для шитого сиденья возможны три варианта различной плотности наполнителя. Обычный поролон - бюджетный вариант, востребованный часто именно за свою стоимость. Литой пенополиуретан (ППУ) отливается сразу по форме сиденья, обладет приятной пружинящей мягкостью, служит в 5 раз дольше обычного поролона. Жесткий поролон - достаточно плотный для комфорта и долговечности, по стоимости ниже ППУ.

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          Цвета каркаса

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          Сколько существует вариантов окраски каркаса стульев? В компании ChiedoCover к 2018 году это 15 различных цветов и сочетаний (например, популярный антик-бронза). Выбирайте на свой вкус - цена на все виды окрашивания одинаковая! А качество - известное своей стойкостью и отличным внешним видом окрашивание напылением.

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          Цвета обивки

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          Дополнительно

          Последний штрих - это такие удобные и, порой, незаменимые мелочи: подлокотники, пюпитры для стульев конференц-залов и аудиторй, коннекторы для прочного соединения стульев в ряды. Выбирайте интересующую опцию или пропустите эту часть.

          Обратите внимание: на все наши стулья устанавливается демпфер для удобного и безопасного стопирования, обязательно ставим заглушки на ножки. Также можно уточнить длину ножек - можно сделать более низкий или высокий стул. Пишите в комментариях ваши пожелания, спрашивайте менеджеров - и создавайте свой стул мечты!

          Оформить заказ

          ГОТОВО! Ваши пожелания занесены в чек-лист! Внесите свой электронный адрес в форму и в течение 120 минут получите расчет стоимости изготовления стола. Если вы отправляете заказ в нерабочее время, ответ придёт вам на следующий рабочий день.

          Форма вставки в спинку:
          Сиденье стула:
          Каркас:
          Металлопрофиль каркаса:
          Наполнитель:
          Цвета каркаса:
          Цвета обивки:
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          Компания ChiedoCover производит и реализует не только различные модификации банкетных стульев. В нашем ассортименте также выбор уличной мебели, столы, текстиль для сферы HoReCa.

          НИЗКИЕ ЦЕНЫ

          — за счет сформированных связей с поставщиками лучших материалов на выгодных условиях;

          — размещения производства в Кировской области.

          ОБЪЕМЫ

          Только за 2017 год в нашем активе более 1000 проектов – нашей продукцией укомплектовали сотни ресторанов, кафе, гостиниц нашей мебелью и оформили десятки, если не сотни тысяч столов и стульев.

          КАЧЕСТВО

          Сотрудники ChiedoCover - мастера высокой квалификации, настоящие профессионалы - лично отвечают за качество каждого изделия.

          ПРИЗНАНИЕ

          99,7% заказчиков остались довольны, продолжают работать с нами и рекомендуют нас партнерам, друзьям, знакомым!

          ГАРАНТИИ

          Гарантия на мебель составляет 12 месяцев, срок эксплуатации - 5 лет.