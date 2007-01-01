Стулья - незаменимый участник всех торжеств! Компания ChiedoCover производит банкетные стулья более 10 лет - мы знаем о них все, и предлагаем познакомиться с нашими производственными возможностями, а при желании - создать собственный дизайн и конструкцию стула из тех материалов и конструкций.
Спинка стула - первое, что обращает на себя внимание. Она состоит из каркаса и вставки. Мы предлагаем следующие варианты вставок в спинку стула: боди, квадратная, стандартная, круглая, прямая.Они отличаются геометрической формой и наличием/отсутствием небольшой выемки в верхней центральной части.
Сиденье стула - вне зависимости от формы, оно может быть утянутым - с минимальной толщиной наполнителя, или шитым - в таком варианте можно добавлять наполнитель нужной толщины, сиденье выглядит более респектабельно, обивка изнашивается значительно медленее.
Куда же вставить выбранные спинку и сиденье? Выбираем форму каркаса стула. Обратите внимание, что каркас частично дублирует форму вставок в спинку, однако можно «поиграть» с формами, помня об окончательном впечатлении.
Материал каркаса стула. Другое выражение: металлопрофиль каркаса стула. Используется сталь 1,2 мм или алюминий толщиной 2 мм.
Есть некоторые нюансы: стул в исполнении каркаса круглым металлопрофилем в реальности выглядит намного представительнее, чем на фото. Его прочностные характеристики соответствуют уровню профиля 20мм. Для стульев VIP-залов рекомендуем выбирать рифленый профиль - тонкая прокатанная дорожка визуально «облегчает» широкий металлопрофиль, придает изящества и благородства виду стула.
Для шитого сиденья возможны три варианта различной плотности наполнителя. Обычный поролон - бюджетный вариант, востребованный часто именно за свою стоимость. Литой пенополиуретан (ППУ) отливается сразу по форме сиденья, обладет приятной пружинящей мягкостью, служит в 5 раз дольше обычного поролона. Жесткий поролон - достаточно плотный для комфорта и долговечности, по стоимости ниже ППУ.
Сколько существует вариантов окраски каркаса стульев? В компании ChiedoCover к 2018 году это 15 различных цветов и сочетаний (например, популярный антик-бронза). Выбирайте на свой вкус - цена на все виды окрашивания одинаковая! А качество - известное своей стойкостью и отличным внешним видом окрашивание напылением.
Последний штрих - это такие удобные и, порой, незаменимые мелочи: подлокотники, пюпитры для стульев конференц-залов и аудиторй, коннекторы для прочного соединения стульев в ряды. Выбирайте интересующую опцию или пропустите эту часть.
Обратите внимание: на все наши стулья устанавливается демпфер для удобного и безопасного стопирования, обязательно ставим заглушки на ножки. Также можно уточнить длину ножек - можно сделать более низкий или высокий стул. Пишите в комментариях ваши пожелания, спрашивайте менеджеров - и создавайте свой стул мечты!
— за счет сформированных связей с поставщиками лучших материалов на выгодных условиях;
— размещения производства в Кировской области.
Только за 2017 год в нашем активе более 1000 проектов – нашей продукцией укомплектовали сотни ресторанов, кафе, гостиниц нашей мебелью и оформили десятки, если не сотни тысяч столов и стульев.
Сотрудники ChiedoCover - мастера высокой квалификации, настоящие профессионалы - лично отвечают за качество каждого изделия.
99,7% заказчиков остались довольны, продолжают работать с нами и рекомендуют нас партнерам, друзьям, знакомым!
Гарантия на мебель составляет 12 месяцев, срок эксплуатации - 5 лет.