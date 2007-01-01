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          Деревянные столы

          от 990 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол Лиссабон квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лиссабон квадратный
          Настоящее фото товара Стол Лиссабон 120, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лиссабон 120
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Сарагоса темный длинный
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Сарагоса темный квадрат
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Сарагоса светлый длинный
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Сарагоса светлый квадрат
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Салерно 120 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 90 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Салерно 55 светлый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Салерно 120 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Салерно 120 темный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 90 темный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 55 темный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Салерно 120
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Салерно 90 белый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Салерно 55 белый
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Модена 129 темный
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Модена 129 черный
          Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту квадратный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Порту 125х74, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту 125х74
          Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол деревянный Гренада
          Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Молли Венге
          Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Молли Вишня
          Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          10 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Молли Дуб
          Настоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Frank
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW, круглый, D 100см
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см
          Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол круглый EAMES DSW D80 черный
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames DST, круглый
          Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Oslo, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          9 990 ₽11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Oslo, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Oslo, круглый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Eames DSW, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames, барный
          Настоящее фото товара Стол Жасмин Д90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Жасмин Д90 белый
          Настоящее фото товара Стол Пеони Д90 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Пеони Д90 черный
          Настоящее фото товара Стол Пеони Д90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Пеони Д90 белый
          Настоящее фото товара Стол Аго натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Аго натуральный
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т13271, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной ЛТ Т13271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17539, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол раздвижной ЛТ Т17539
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17316, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол раздвижной ЛТ Т17316
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол раздвижной Т14252, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол раздвижной Т14252
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т15271, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т15271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17547, произведённого компанией ChiedoCover
          35 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т17547
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18331, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол раздвижной ЛТ Т18331
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18332, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раздвижной ЛТ Т18332
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Т16486, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Т16486
          Настоящее фото товара Стол Бест СРП-С 177, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Бест СРП-С 177
          Настоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столик детский Kinder, деревянный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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