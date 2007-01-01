+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья на металлокаркасе

          от 319 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Элис мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис розовый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Элис розовый
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Элис полубарный мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Элис полубарный темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Stay, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Stay, розовый
          Настоящее фото товара Стул Stay, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Stay, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Stay, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Stay, белый
          Настоящее фото товара Стул Stay, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Stay, синий
          Настоящее фото товара Стул Дейзи розовый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Дейзи розовый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Дейзи зеленый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул полубарный Дейзи зеленый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул полубарный Дейзи коричневый
          Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Эвита темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Эвита мятный
          Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Эвита зеленый

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-1%
          13 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Полин светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Полин темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Полин темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Белгин черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Белгин черный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Белгин черный/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Белгин черный/ красный
          Настоящее фото товара Стул Белгин черный/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Белгин черный/ желтый
          Настоящее фото товара Стул Белгин белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Белгин белый/ черный
          Настоящее фото товара Стул Белгин белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Белгин белый/ красный
          Настоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Турин пудровый
          Настоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Турин изумрудный
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Трам, светлое дерево, желтый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Трам, светлое дерево, желтый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хэир, темное дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хэир, темное дерево, белый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас
          Настоящее фото товара Стул Трам, светлое дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Трам, светлое дерево, белый каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, темно-ореховый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Харпин, темное дерево, темно-ореховый каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Харпин, темное дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Харпин, темное дерево, темный каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, светлое дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Харпин, светлое дерево, белый каркас
          Настоящее фото товара Стул Суса, темное дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Суса, темное дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia Wire белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Bertoia Wire черный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia с серой обивкой
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Bertoia подушка красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          22 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia подушка красная кожа
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Side кожаный Premium
          Настоящее фото товара Стул Bertoia с красной обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Bertoia с красной обивкой
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
          19 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Diamond
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Bertoia Side кожаный белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia Wire Side
          Настоящее фото товара Стул Bertoia барный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Bertoia барный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia полубарный черный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют