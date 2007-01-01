Диваны эконом класса

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван с подлокотниками
Настоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван угловой Бостон
Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван барный Флэш
Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван классический
Настоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover-18%
17 900 ₽21 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Ассоль
Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
20 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван c каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Simple
Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Винтаж
Настоящее фото товара Диван линейный, произведённого компанией ChiedoCover-22%
7 990 ₽10 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван линейный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Дублин
Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван София линейный
Настоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
14 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван модульный с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Бостон
Настоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван большой, угловой
Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван кресло Хэнк
Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
22 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Монте-Карло
Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван кресло для ресторана
Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
18 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Люкс с высокой спинкой
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 3-местный барный
Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Тоскана
Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
20 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Дуплет
Настоящее фото товара Диван Devon, произведённого компанией ChiedoCover
22 800 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Devon
Настоящее фото товара Диван Тирон, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Тирон
Настоящее фото товара Диван Лестер, произведённого компанией ChiedoCover-15%
11 900 ₽13 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Лестер
Настоящее фото товара Диван Кент, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Кент
Настоящее фото товара Диван ДН 130, произведённого компанией ChiedoCover
18 900 ₽
Оптовая цена
5
Диван ДН 130
Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover-24%
15 390 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Торонто
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Лотос
Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Ромео
Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Колибри
Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Рондо
Настоящее фото товара Диван Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
17 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Квадро
Настоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover-30%
7 090 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бизнес
Настоящее фото товара Диван Алекто, произведённого компанией ChiedoCover-13%
13 900 ₽15 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Алекто
Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
19 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Облако
Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Bellis
Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Кельн
Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
28 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Париж
Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван лофт Нью-Йорк
Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Фирст
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover-3%
15 590 ₽15 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван лофт Форвард
Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
16 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван лофт Фолевел
Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
19 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт New 7
Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван лофт New 9

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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