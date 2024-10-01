Вилка для стейка сталь нержавеющая
Вилка для стейка «Дориа» сталь нержавеющая, металлический,черный
Вилка для стейка сталь нержавеющая, серебряный
Вилка для стейка сталь нержавеющая, металлический, коричневый
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, белый
Ложка для мисосупа «Опшенс» фарфор, белый
Ложка для мисосупа «Монако Вайт» фарфор, белый
Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, белый
Ложка для бульона «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для бульона «Атлантис» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для бульона «Багет» сталь нержавеющая, металлическая
Ложка для бульона «Осло» сталь нержавеющая, металлический
Нож для масла «Астория» сталь нержавеющая
Нож для хлеба «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический
Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический
Нож для масла «Экко» сталь нержавеющая
Вилка закусочная «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический
Вилка закусочная «Диаз» сталь нержавеющая, металлический
Вилка для стейка нержавеющая сталь
Вилка закусочная «Перле» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для мисосупа фарфор, белый
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, белый
Ложка для пунша фарфор, белый
Ложка для комплимента «Мини Пати» фарфор 30 мл, белый
Ложка для бульона сталь нержавеющая, черный, металлический
Ложка для бульона «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический
Ложка для бульона «Орсэй» сталь нержавеющая
Ложка для бульона «Астория» сталь нержавеющая
Нож для масла «Ансер» сталь нержавеющая, металлический
Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический
Нож для масла «Лозанна» сталь нержавеющая
Нож для масла «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический
Вилка закусочная «Бар» сталь нержавеющая, металлический
Вилка для салата «Палермо» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для комплимента «Лиф» пластик, черный
Ложка для закусок пластик, зеленый
Ложка для комплимента «Лист» пластик, белый
Ложка для комплимента «Фобос» керамика, черный, синий
Ложка для комплимента «Фобос» керамика, коричневая
Подставка для палочек сосна, коричневый
Подставка для палочек «Опшенс» фарфор, белый
Палочки китайские «Варибаши» в индивидуальной упаковке, бамбук
Палочки китайские «Тенсоки» в индивидуальной упаковке, бамбук
Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, черный
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, черный
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, черный
Ложка для бульона «Диаз» сталь нержавеющая, металлический
Подставка для палочек «Кунстверк» фарфор, белый
Ложка для комплимента, сталь нержавеющая
Ложка для подачи канапе пластик, черный
Ложка для подачи канапе меламин, белый
Ложка чайная д/комплимента «Сонет» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для этажерки сталь нержавеющая, металлический
Вилка для стейка сталь нержавеющая, металлический
Ложка для комплимента стекло 35 мл прозрачный
Ложка для комплимента «Медитер» фарфор, белый, матовый