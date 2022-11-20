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Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л) - фото 1

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л)

5 оценок
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Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х21л)
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Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х21л)

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина1395 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес39.33 кг
  • Объем104000 мл
  • Цветчерный, красный, желтый, синий, зеленый

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