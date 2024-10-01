Инвентарь для измельчения и нарезки

Толкушки для овощей

Толкушки для овощей

9 товаров
Терки

Терки

8 товаров
Настоящее фото товара Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 030

Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии
Настоящее фото товара Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 720

Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая

6
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
810

Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая

12
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Терка 4-х сторонняя «Проотель», стальная, произведённого компанией ChiedoCover
630

Терка 4-х сторонняя «Проотель», стальная

11
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Терка для корейской моркови, пластик, металл, произведённого компанией ChiedoCover
230

Терка для корейской моркови, пластик, металл

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Терка сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 940

Терка сталь нержавеющая

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, пластик

7
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Терка для овощей, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 180

Терка для овощей, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 660

Пресс для картофеля сталь нержавеющая

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Пресс для чеснока алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
410

Пресс для чеснока алюминий

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 860

Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Пресс для чеснока, алюминий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
460

Пресс для чеснока, алюминий, черный

8
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля «Бэйсик», полиамид, произведённого компанией ChiedoCover
170

Пресс для картофеля «Бэйсик», полиамид

8
В наличии 30 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
6 820

Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая

6
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая, длина 710, произведённого компанией ChiedoCover
2 760

Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая, длина 710

8
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 060

Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Пресс для чеснока пластик, металл, длина 50мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 180

Пресс для чеснока пластик, металл, длина 50мм

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Яйцерезка (дольками), алюминиевая, 7 см, металлическая. от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Яйцерезка (дольками), алюминиевая, 7 см, металлическая., произведённого компанией ChiedoCover
1 730

Яйцерезка (дольками), алюминиевая, 7 см, металлическая.

15
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Яйцерезка, пластик, 82 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 620

Яйцерезка, пластик, 82 мм, белый

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Яйцерезка, сталь нержавеющая, 13 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Яйцерезка, сталь нержавеющая, 13 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
160

Яйцерезка, сталь нержавеющая, 13 см, металлическая

7
В наличии
Настоящее фото товара Молоток для отбивания мяса, «Проотель», алюминиевый, 22/9 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 330

Молоток для отбивания мяса, «Проотель», алюминиевый, 22/9 см, металлический

11
В наличии 72 шт.
Фотография товара Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 870

Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Приспособление для отбивки мяса, сталь нержавеющая, 13,5 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
6 770

Приспособление для отбивки мяса, сталь нержавеющая, 13,5 см, серебристый

13
В наличии
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