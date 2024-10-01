Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик
Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая
Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая
Терка 4-х сторонняя «Проотель», стальная
Терка для корейской моркови, пластик, металл
Терка сталь нержавеющая
Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, пластик
Терка для овощей, сталь нержавеющая
Пресс для картофеля сталь нержавеющая
Пресс для чеснока алюминий
Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая
Пресс для чеснока, алюминий, черный
Пресс для картофеля «Бэйсик», полиамид
Пресс для нарезки картофеля-фри, сталь нержавеющая
Пресс для картофеля «Проотель» сталь нержавеющая, длина 710
Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм
Пресс для чеснока пластик, металл, длина 50мм
Яйцерезка (дольками), алюминиевая, 7 см, металлическая.
Яйцерезка, пластик, 82 мм, белый
Яйцерезка, сталь нержавеющая, 13 см, металлическая
Молоток для отбивания мяса, «Проотель», алюминиевый, 22/9 см, металлический
Темпер для отбивания мяса, чугун, 125 мм, черный
Приспособление для отбивки мяса, сталь нержавеющая, 13,5 см, серебристый