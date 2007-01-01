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          Пластиковые стулья

          от 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Золотой, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Феникс Черный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Феникс Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Рич салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Рич салатовый
          Настоящее фото товара Стул Новая классика, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Новая классика
          Настоящее фото товара Стул Рикко синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          2 090 ₽2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Рикко синий

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Фиати, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Фиати
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк пластиковый черный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк пластиковый красный
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк пластиковый белый
          Настоящее фото товара Стул прозрачный Спун, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул прозрачный Спун
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Луи Гост Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Карро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Карро
          Настоящее фото товара Стул Парма, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Парма
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Совер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Совер
          Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          1 890 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Черный
          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          В наличииХит
          1 490 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Красный
          Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Бирюзовый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames Бежевый
          Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          1 790 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          3 890 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames Прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames, серый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, фиолетовый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames, фиолетовый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, голубой прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames, голубой прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames, зеленый прозрачный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

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