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          Офисные стулья

          от 650 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Стандарт
          Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Стандарт, кожзам
          Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Изо
          Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо PL
          Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Изо Net
          Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Изо Хром
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Бюрократ Вики
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Бюрократ Вики хром
          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Т плюс
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Т плюс, красный
          Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо NET хром
          Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо NET черный
          Настоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Изо Т
          Настоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Фабрикант
          Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Аскона

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Марс
          Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
          950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Стандарт +
          Настоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Боско
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо СТ
          Настоящее фото товара Стул Квета, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Квета
          Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          Хит
          2 690 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Самба бежевый
          Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          2 990 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Самба черный
          Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-19%
          2 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Самба М
          Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Самба с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул-кресло Самба, черный
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул-кресло Самба, белый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Самба, зеленый
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул-кресло Самба, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул-кресло Самба, бежевый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул-кресло Самба, синий
          Настоящее фото товара Стул Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Тренд
          Настоящее фото товара Стул Тренд WD, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Тренд WD
          Настоящее фото товара Стул Тренд NET, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тренд NET
          Настоящее фото товара Стул Тренд CT, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тренд CT
          Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Сильвия
          Настоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Сильвия АРМ
          Настоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул София
          Настоящее фото товара Кресло Ева HL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Ева HL
          Настоящее фото товара Кресло Ева PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Ева PLZ
          Настоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Форум
          Настоящее фото товара Стул Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Мартель
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Троя, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Троя, светло-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Джуна
          Настоящее фото товара Стул Оазис PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Оазис PLZ
          Настоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Регал
          Настоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Престиж
          Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Изо G
          Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Изо GTS
          Настоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Юпитер

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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