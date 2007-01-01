Мебель для ресторана на юбилей

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван лофт Стоун, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван лофт Стоун
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 4
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 150 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Фирст
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Лофт-12 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Лофт-12 М с подлокотниками
Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover-11%
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт-9
Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DAR белый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DSR черный
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Настоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дублин золотая осина
Настоящее фото товара Стул Дублин коралл, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дублин коралл
Настоящее фото товара Стул Дублин тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Дублин тоффи
Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames W серый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Eames DAW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 999 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAW коричневый
Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
20 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван лофт Меланин
Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
19 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт New 7
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
Настоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Амьен серый велюр
Настоящее фото товара Комплект Лофт Штутгард, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект Лофт Штутгард
Настоящее фото товара Кресло лофт Амарак, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло лофт Амарак
Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Амьен фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гаага синий
Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кеми коричневый
Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага красный
Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
5 190 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви Диамант, коричневый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
5
Обеденный стол Гулливер
Настоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
80 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Обеденный стол Монарх
Настоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
43 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Тампа
Настоящее фото товара Слэб Иртыш, произведённого компанией ChiedoCover
69 500 ₽
Оптовая цена
5
Слэб Иртыш

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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