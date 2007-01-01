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          Журнальные столики

          от 5 390 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          17 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Glasses, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Glasses
          Настоящее фото товара Стол Mount со стеклянной столешницей , произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Mount со стеклянной столешницей
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          20 290 ₽25 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          24 690 ₽30 799 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный столик Хименес
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          13 190 ₽16 499 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          10 590 ₽13 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          14 990 ₽18 699 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
          Настоящее фото товара Журнальный столик Лисмор, произведённого компанией ChiedoCover
          46 670 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Лисмор
          Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик для холла Твинс
          Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столик для холла Твинс, двойной
          Настоящее фото товара Столик для холла Эвит, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столик для холла Эвит
          Настоящее фото товара Журнальный столик Клаб, произведённого компанией ChiedoCover
          20 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный столик Клаб
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Столик для холла Биоладж, произведённого компанией ChiedoCover
          27 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик для холла Биоладж
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол журнальный Классика №2
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
          32 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол журнальный Классика №3
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол журнальный Классика №1
          Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол журнальный Венеция ДК
          Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция №2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол журнальный Венеция №2 ДК
          Настоящее фото товара Журнальный столик Вуаль, произведённого компанией ChiedoCover
          18 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный столик Вуаль
          Настоящее фото товара Круглый раздвижной стол в стиле модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          26 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Круглый раздвижной стол в стиле модерн
          Настоящее фото товара Стол журнальный на одной опоре, произведённого компанией ChiedoCover
          26 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол журнальный на одной опоре
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Столик журнальный Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
          29 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столик журнальный Лилия
          Настоящее фото товара Журнальный стол Америка, произведённого компанией ChiedoCover
          34 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Журнальный стол Америка
          Настоящее фото товара Журнальный стол Анна, произведённого компанией ChiedoCover
          34 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Анна
          Настоящее фото товара Журнальный стол Грация, произведённого компанией ChiedoCover
          34 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Журнальный стол Грация
          Настоящее фото товара Журнальный стол Граф, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Граф
          Настоящее фото товара Журнальный стол Казанова, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный стол Казанова
          Настоящее фото товара Стол прямоугольный Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол прямоугольный Медальон
          Настоящее фото товара Журнальный столик Джульетта маленький, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Журнальный столик Джульетта маленький
          Настоящее фото товара Журнальный столик Джульетта большой, произведённого компанией ChiedoCover
          38 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Джульетта большой
          Настоящее фото товара Журнальный стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
          39 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный стол Консул
          Настоящее фото товара Журнальный стол Корона большой, произведённого компанией ChiedoCover
          41 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный стол Корона большой
          Настоящее фото товара Журнальный стол Корона малый, произведённого компанией ChiedoCover
          41 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный стол Корона малый
          Настоящее фото товара Журнальный стол Палермо большой, произведённого компанией ChiedoCover
          41 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Журнальный стол Палермо большой
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 1, произведённого компанией ChiedoCover
          28 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол консольный Хельга 1
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол консольный Хельга 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 3, произведённого компанией ChiedoCover
          29 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол консольный Хельга 3
          Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 4, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Хельга 4
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
          28 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол консольный Классика 1
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 2, произведённого компанией ChiedoCover
          28 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол консольный Классика 2
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
          45 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Классика 3
          Настоящее фото товара Стол консольный Классика 4, произведённого компанией ChiedoCover
          47 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Классика 4

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

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