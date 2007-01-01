Вешалки настенные

Сначала популярные
Настоящее фото товара Вешалка Solid, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Solid
Настоящее фото товара Вешалка Rhythm, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка Rhythm
Настоящее фото товара Вешалка Loop белая, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
990 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Loop белая
Настоящее фото товара Вешалка Loop темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка Loop темный орех
Настоящее фото товара Вешалка Double Four темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка Double Four темный орех
Настоящее фото товара Вешалка Double Four белая, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Вешалка Double Four белая
Настоящее фото товара Вешалка Micro белая, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка Micro белая
Настоящее фото товара Вешалка Micro коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка Micro коричневая
Настоящее фото товара Вешалка Tree коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Tree коричневая
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Вешалка Horizontal Bar, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка Horizontal Bar
Настоящее фото товара Вешалка Horizontal Bar №2, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Вешалка Horizontal Bar №2
Настоящее фото товара Вешалка Frame Bar, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка Frame Bar
Настоящее фото товара Вешалка Triple ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка Triple ваниль
Настоящее фото товара Вешалка Triple коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка Triple коричневый муар
Настоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто белая, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка деревянная Альберто белая
Настоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто венге, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка деревянная Альберто венге
Настоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка деревянная Альберто дерево
Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/4 белая, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка Грация 1/4 белая
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/4 черная, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка Грация 1/4 черная
Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/5 белая, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Грация 1/5 белая
Настоящее фото товара Вешалка Грация 2/5 черная, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Грация 2/5 черная
Настоящее фото товара Вешалка Грация 3/5 черная, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка Грация 3/5 черная
Настоящее фото товара Вешалка деревянная Грация 4/5 орех, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
Настоящее фото товара Вешалка Грация 780 черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Грация 780 черный
Настоящее фото товара Вешалка Грация 790 коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка Грация 790 коричневый муар
Настоящее фото товара Вешалка Грация 790 черная, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка Грация 790 черная
Настоящее фото товара Вешалка Грация 850 венге, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка Грация 850 венге
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Вешалка Грация 850 молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка Грация 850 молочный дуб
Настоящее фото товара Вешалка Дуга серебро, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.9
Вешалка Дуга серебро
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 1/4 белая, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка Cтандарт 1/4 белая
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 1/6 черная, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Cтандарт 1/6 черная
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/3 белая, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Вешалка Cтандарт 2/3 белая
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 белая, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка Cтандарт 2/5 белая
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 медь, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка Cтандарт 2/5 медь
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 черный, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка Cтандарт 2/5 черный
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/7 черный, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка Cтандарт 2/7 черный
Настоящее фото товара Вешалка Хельга 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Хельга 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 490 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье 4/1
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Вешалка Парма 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка Парма 1/1
Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
31 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка Парма 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
26 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка Лотос 2
Настоящее фото товара Вешалка Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
29 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Вешалка Лотос 2/1

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют