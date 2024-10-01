В наличии 300 шт.

В наличии 300 шт.

В наличии

В наличии

В наличии 14 шт.

В наличии 14 шт.

В наличии

В наличии

В наличии 480 шт.

В наличии 480 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая

В наличии

В наличии

Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая

В наличии

В наличии

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

В наличии 400 шт.

В наличии 400 шт.

Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая

В наличии 36 шт.

В наличии 36 шт.

В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

В наличии 60 шт.

В наличии 60 шт.

В наличии 100 шт.

В наличии 100 шт.

В наличии 288 шт.

В наличии 288 шт.

Доставка

от 2 дней по России и СНГ