Кухня и бар

Готовые решения для кухни и бара

Готовые решения для кухни и бара

7 комплектов
Кухонный инвентарь

Кухонный инвентарь

1 011 товаров
Барный инвентарь

Барный инвентарь

428 товаров
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л, произведённого компанией ChiedoCover
630

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л

9
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 8.5л, произведённого компанией ChiedoCover
1 380

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 8.5л

12
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л, произведённого компанией ChiedoCover
1 600

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л

8
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
550

Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая

15
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
420

Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая

7
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
270

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

11
В наличии
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
240

Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая

10
В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 350», прут 1.6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
790

Венчик «Проотель 350», прут 1.6, сталь нержавеющая

8
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
830

Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая

15
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
780

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
760

Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1,4л, произведённого компанией ChiedoCover
350

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1,4л

6
В наличии 288 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л, произведённого компанией ChiedoCover
420

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л

7
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л, произведённого компанией ChiedoCover
510

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л

15
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л, произведённого компанией ChiedoCover
990

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л

10
В наличии 192 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л, произведённого компанией ChiedoCover
5 970

Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л, произведённого компанией ChiedoCover
7 480

Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л, произведённого компанией ChiedoCover
9 700

Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристая матовая, произведённого компанией ChiedoCover
870

Ложка барная «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристая матовая

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, красный, произведённого компанией ChiedoCover
310

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, красный

6
В наличии 700 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная Пробар, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
460

Ложка барная Пробар, серебристая

10
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
410

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая

6
В наличии 494 шт.
Настоящее фото товара Мадлер, абс-пластик, черный , произведённого компанией ChiedoCover
710

Мадлер, абс-пластик, черный

11
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
590

Мадлер «Пробар», пластик, черный

11
В наличии 453 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
330

Мадлер «Пробар», пластиковый

15
В наличии 1455 шт.
Беспроводные зарядки
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар» пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
550

Мадлер «Пробар» пластиковый, черный

14
В наличии 24 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 280

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный

7
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
930

Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 50 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
1 680

Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 23 шт.
Фотография товара Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
1 610

Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D405, прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
920

Поднос Проотель D405, прорезиненный

13
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый , произведённого компанией ChiedoCover
770

Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый

7
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель, прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
430

Поднос Проотель, прорезиненный

10
В наличии 492 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D355, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
400

Поднос Проотель D355, круглый

8
В наличии 192 шт.
Фотография товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 350

Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный

14
В наличии 198 шт.
Фотография товара Мензурка стеклянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стеклянная, произведённого компанией ChiedoCover
320

Мензурка стеклянная

15
В наличии 200 шт.
Фотография товара Мензурка стекло 100 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло 100 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
360

Мензурка стекло 100 мл, прозрачный

6
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
500

Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная

10
В наличии 600 шт.
Прозрачные стулья
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410, произведённого компанией ChiedoCover
3 180

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л, произведённого компанией ChiedoCover
190

Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л

15
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Миска, полипропилен, 4,5л, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Миска, полипропилен, 4,5л

11
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 2,4л, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Миска, сталь нержавеющая, 2,4л

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 11л, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Миска, сталь нержавеющая, 11л

11
В наличии
Настоящее фото товара Миска, полипропилен, 10л, произведённого компанией ChiedoCover
2 770

Миска, полипропилен, 10л

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
5 200

Миска, сталь нержавеющая, 5л

14
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Кувшин «Бистро», стекло, 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
140

Кувшин «Бистро», стекло, 0,5л

5
В наличии 185 шт.
Настоящее фото товара Стопка «Бостон шот», стекло, 55мл, произведённого компанией ChiedoCover
50

Стопка «Бостон шот», стекло, 55мл

10
В наличии 21420 шт.
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл

6
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокалы для шампанского, произведённого компанией ChiedoCover
14034
210 ₽

Бокалы для шампанского

6
В наличии 1195 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Баллон», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Бокал для бренди «Баллон», стекло

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Гладкий», стекло, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
5055
110 ₽

Хайбол «Гладкий», стекло, 280мл

5
В наличии 4008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
17020
210 ₽

Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая

6
В наличии 504 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
15029
210 ₽

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 3103 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Визув», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
13039
210 ₽

Нож столовый «Визув», сталь нержавеющая

5
В наличии 15000 шт.
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