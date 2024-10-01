Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 8.5л
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л
Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/9, сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 350», прут 1.6, сталь нержавеющая
Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1,4л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л
Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 7.6л
Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л
Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л
Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л
Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л
Ложка барная «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристая матовая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, красный
Ложка барная Пробар, серебристая
Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая
Мадлер, абс-пластик, черный
Мадлер «Пробар», пластик, черный
Мадлер «Пробар», пластиковый
Мадлер «Пробар» пластиковый, черный
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный
Джиггер «Пробар Премиум Пьюр» 30/45 мл сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Пробар Премиум Мотиво» с орнаментом, сталь нержавеющая, серебристый
Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый
Поднос Проотель D405, прорезиненный
Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый
Поднос Проотель, прорезиненный
Поднос Проотель D355, круглый
Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный
Мензурка стеклянная
Мензурка стекло 100 мл, прозрачный
Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410
Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л
Миска, полипропилен, 4,5л
Миска, сталь нержавеющая, 2,4л
Миска, сталь нержавеющая, 11л
Миска, полипропилен, 10л
Миска, сталь нержавеющая, 5л
Кувшин «Бистро», стекло, 0,5л
Стопка «Бостон шот», стекло, 55мл
Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл
Бокалы для шампанского
Бокал для бренди «Баллон», стекло
Хайбол «Гладкий», стекло, 280мл
Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло
Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая
Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая
Нож столовый «Визув», сталь нержавеющая