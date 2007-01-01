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          Алюминиевые стулья

          от 1 990 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
          Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
          Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Азия 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Боди 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          5
          Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          5
          Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
          Настоящее фото товара Патрик 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Патрик 20мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый 1201
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 18-059, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул алюминиевый 18-059
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1006B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый UF1006B
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый UF1064
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Alunda, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул алюминиевый Alunda
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Stapelfeld, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Stapelfeld
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 3064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый 3064
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Манго
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул складной Sterling, произведённого компанией ChiedoCover
          15 620 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул складной Sterling
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, темный
          Настоящее фото товара Кресло Куго, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Куго
          Настоящее фото товара Кресло Лара, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Лара
          Настоящее фото товара Кресло Поль, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Поль
          Настоящее фото товара Кресло 1103PB, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло 1103PB
          Настоящее фото товара Кресло Астралис, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 790 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Астралис
          Настоящее фото товара Кресло Голд, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Голд
          Настоящее фото товара Кресло Фино, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Фино
          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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