Диваны
Диван Голум, велюр зеленый
Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1500
Диван Линейный, велюр Реми 83, ножки бук
Диван Мерис
Диван Кругси, велюр коричневый
Диван Голум, велюр желтый
Диван Голум, велюр бежевый
Диван Нео, велюр Велюта Люкс 02, ножки бук морилка черная
Диван Мерис, велюр красный
Диван Кругси, велюр желтый
Диван Мерис, велюр светло-зеленый
Диван Кругси, велюр розовый
Диван Мерис, велюр бежевый
Диван Голум, велюр серый
Диван Кругси, велюр сиреневый
Диван Мерис, велюр коричневый
Диван Кругси, велюр голубой
Диван Кругси, велюр красный
Диван Голум, велюр черный
Диваны от производителя ChiedoCover — для бизнеса и дома, оптом и в розницу, доставка по России
Благодаря контролю качества на всех этапах производства и высококачественным материалам, мы предоставляем диваны, выдерживающие частое использование и большие нагрузки.
Без наценок и посредников: гарантия, доставка по РФ, производство в любых габаритах, цветах и обивках.
Выбирайте любые размеры и цвета - делаем диваны под ключ.
Ассортимент диванов:
● По назначению: офисные, спальные, для кафе и гостиниц, для гостиной, кухни, кальянной, улицы;
● Типы: классические, современные, лофт, скандинавские, ортопедические, кожаные, маленькие и большие многоместные, раскладные, бескаркасные, пружинные, диван-кровать;
● Конфигурация: прямые, угловые, модульные, трансформеры, с оттоманкой, диваны-выкатные, с ящиками, с подлокотниками и без, на металлокаркасе, антивандальные покрытия;
● Механизмы: аккордеон, книжка, дельфин, клик-кляк и другие популярные механизмы раскладывания;
Преимущества ChiedoCover для вашего бизнеса и дома:
● Собственное производство: строгий контроль на всех этапах, гарантия и сертификаты на каждую партию;
● Конструктор диванов: индивидуальный заказ по размерам, форме, цвету и обивке (экокожа, жаккард, флок, микрофибра и другие ткани);
● Долговечность и комфорт: усиленные каркасы, износостойкие материалы, современные механизмы, антивандальные покрытия;
● Короткие сроки изготовления и отгрузки со складов в Москве и Кирове;
● Комплексное портфолио реализованных проектов — наши диваны востребованы в отелях, кафе, офисах по всей России;
● Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
● Доставка по всей России, самовывоз, гибкая ценовая политика, регулярные скидки, оптом дешевле.
Комплексное оснащение и дополнительные товары:
Вы также можете подобрать кресла и полукресла, стулья, мебель для кафе, ресторанов, гостиниц, банкетные и обеденные столы, текстиль и скатерти — всё от одного производителя.
ChiedoCover — современные диваны для бизнеса и частных объектов. Выберите модель в каталоге или закажите консультацию менеджера!