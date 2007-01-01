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Диваны

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Большие178 товаров
Фотография товара Диван Голум, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Голум, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Диван Голум, велюр зеленый

7
Фотография товара Диван Радуга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Радуга, произведённого компанией ChiedoCover
119 090

Диван Радуга

90
Фотография товара Диван прямой Савит, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Савит, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Диван прямой Савит, велюр бежевый

14
Фотография товара Диван Бизнес Нью, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес Нью, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Диван Бизнес Нью, коричневая экокожа

117
Фотография товара Диван раскладной бескаркасный 700*1900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван раскладной бескаркасный 700*1900, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Диван раскладной бескаркасный 700*1900

10
Фотография товара Диван Бизнес, черная экокожа, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, черная экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Диван Бизнес, черная экокожа, каркас металл

87
  • черный
  • синий
  • оранжевый
Хит
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
21 29020
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1500

98
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Линейный, велюр Реми 83, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, велюр Реми 83, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Диван Линейный, велюр Реми 83, ножки бук

15
Хит
Фотография товара Диван Матрикс, кожзам Гэлакси Дарк Грей, ножки металл, РАЛ 9005, 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матрикс, кожзам Гэлакси Дарк Грей, ножки металл, РАЛ 9005, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
23 39046
42 690 ₽

Диван Матрикс, кожзам Гэлакси Дарк Грей, ножки металл, РАЛ 9005, 1500

84
  • голубой
  • темно-серый
  • серый, черный
Хит
Фотография товара Диван Мерис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, произведённого компанией ChiedoCover
29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис

96
Фотография товара Диван Кругси, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кругси, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Диван Кругси, велюр коричневый

13
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ОРАНДЖ, каркас серебро 1500

100
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Фотография товара Диван Голум, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Голум, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Диван Голум, велюр желтый

5
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88
Хит
Фотография товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
43 690

Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа

6
Фотография товара Диван Голум, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Голум, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Диван Голум, велюр бежевый

12
Хит
Фотография товара Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
25 99025
34 490 ₽

Диван Дуплет, велюр Велютто 24, ножки бук морилка черная

91
Хит
Фотография товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Диван Сигма, кожзам НИТРО ГРЕЙ, каркас серебро 1500

110
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Фотография товара Диван Нео, велюр Велюта Люкс 02, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, велюр Велюта Люкс 02, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Нео, велюр Велюта Люкс 02, ножки бук морилка черная

15
Фотография товара Диван Молекула, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Молекула, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
79 090

Диван Молекула, желтый

13
Хит
Фотография товара Диван Гарда с экраном, велюр бежевый, зеленый, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гарда с экраном, велюр бежевый, зеленый, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Диван Гарда с экраном, велюр бежевый, зеленый, ножки металл черный муар

99
  • бежевый, зеленый
  • коричневый, белый
Фотография товара Диван Прит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Прит, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Диван Прит

150
Хит
Фотография товара Диван Мерис, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис, велюр красный

130
Фотография товара Диван Кругси, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кругси, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Диван Кругси, велюр желтый

9
Фотография товара Диван Бизнес, оранжевая экокожа, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевая экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Диван Бизнес, оранжевая экокожа, каркас металл

100
  • черный
  • синий
  • оранжевый
Хит
Фотография товара Диван Мерис, велюр светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, велюр светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис, велюр светло-зеленый

80
Деревянные стулья
Фотография товара Диван Кругси, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кругси, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Диван Кругси, велюр розовый

15
Хит
Фотография товара Диван Мерис, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис, велюр бежевый

140
Хит
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, коричневая экокожа Сенатор Кофи кол.8

69
Фотография товара Диван Бизнес, синяя экокожа, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, синяя экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Диван Бизнес, синяя экокожа, каркас металл

98
  • черный
  • синий
  • оранжевый
Фотография товара Диван Голум, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Голум, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Диван Голум, велюр серый

12
Фотография товара Диван Кругси, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кругси, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Диван Кругси, велюр сиреневый

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Гаваи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Гаваи, произведённого компанией ChiedoCover
21 29033
31 390 ₽

Диван Гаваи

86
Хит
Фотография товара Диван Мерис, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 59035
44 890 ₽

Диван Мерис, велюр коричневый

99
Хит
Фотография товара Диван Орегон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орегон, произведённого компанией ChiedoCover
22 59042
38 490 ₽

Диван Орегон

67
Фотография товара Диван Кругси, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кругси, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Диван Кругси, велюр голубой

6
Фотография товара Диван Кругси, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кругси, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Диван Кругси, велюр красный

15
Фотография товара Диван Голум, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Голум, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Диван Голум, велюр черный

14
Пластиковые стулья
Фотография товара Диван Риззо, серый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, серый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
111 490

Диван Риззо, серый, 2600

12
  • серый
  • темно-серый
Хит
Фотография товара Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Диван Марсель, экокожа экотекс 3021, 1100

103
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
51 590

Диван прямой Кассель велюр синий

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
51 590

Диван прямой Кассель велюр серый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 2 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
44 590

Диван прямой Кассель велюр светло-салатовый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
51 590

Диван прямой Кассель велюр бежевый

26
  • бежевый
  • зеленый
  • серый
В наличии 3 шт.В пути 2 шт.
Фотография товара Банкетка Амадео, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Амадео, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Банкетка Амадео, бежевая

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Диван Стоун рогожка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка черный, произведённого компанией ChiedoCover
34 590

Диван Стоун рогожка черный

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван Стоун рогожка темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
34 590

Диван Стоун рогожка темно-серый

26
В наличии 9 шт.В пути 46 шт.
Настоящее фото товара Диван двухместный Дрим Лаундж, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Диван двухместный Дрим Лаундж

12
В наличии 32 шт.
Фотография товара Диван трехместный Кози Корнер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Кози Корнер, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Диван трехместный Кози Корнер

6
В наличии 26 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
54 090

Диван прямой Кассель, велюр, серый

26
  • красный
  • бежевый
  • серый
  • белый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
54 090

Диван прямой Кассель, велюр, бежевый

26
  • красный
  • бежевый
  • серый
  • белый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван прямой Кассель, велюр, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Кассель, велюр, красный, произведённого компанией ChiedoCover
47 990

Диван прямой Кассель, велюр, красный

26
  • красный
  • бежевый
  • серый
  • белый
Фотография товара Диван Кэнди, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 990

Диван Кэнди, букле, светло-серый

26
  • белый
  • светло-коричневый
  • красный
  • серый
В наличии 4 шт.В пути 2 шт.
Фотография товара Диван Кэнди, букле, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди, букле, красный, произведённого компанией ChiedoCover
49 990

Диван Кэнди, букле, красный

26
  • белый
  • светло-коричневый
  • красный
  • серый
В наличии 5 шт.В пути 2 шт.
Фотография товара Диван Кэнди, букле, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди, букле, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
49 990

Диван Кэнди, букле, капучино

26
  • белый
  • светло-коричневый
  • красный
  • серый
В наличии 19 шт.
Фотография товара Диван Кэнди, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
49 990

Диван Кэнди, букле, белый

26
  • белый
  • светло-коричневый
  • красный
  • серый
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Стоун, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
42 6903
43 990 ₽

Диван Стоун, велюр, молочный

26
  • красный
  • серый
  • белый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Диван Стоун, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стоун, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
42 6903
43 990 ₽

Диван Стоун, велюр, серый

26
  • красный
  • серый
  • белый
В наличии 1 шт.

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Диваны от производителя ChiedoCover — для бизнеса и дома, оптом и в розницу, доставка по России

Благодаря контролю качества на всех этапах производства и высококачественным материалам, мы предоставляем диваны, выдерживающие частое использование и большие нагрузки.

Без наценок и посредников: гарантия, доставка по РФ, производство в любых габаритах, цветах и обивках.

Выбирайте любые размеры и цвета - делаем диваны под ключ.

Ассортимент диванов:

По назначению: офисные, спальные, для кафе и гостиниц, для гостиной, кухни, кальянной, улицы;
Типы: классические, современные, лофт, скандинавские, ортопедические, кожаные, маленькие и большие многоместные, раскладные, бескаркасные, пружинные, диван-кровать;
Конфигурация: прямые, угловые, модульные, трансформеры, с оттоманкой, диваны-выкатные, с ящиками, с подлокотниками и без, на металлокаркасе, антивандальные покрытия;
Механизмы: аккордеон, книжка, дельфин, клик-кляк и другие популярные механизмы раскладывания;

Преимущества ChiedoCover для вашего бизнеса и дома:

Собственное производство: строгий контроль на всех этапах, гарантия и сертификаты на каждую партию;
Конструктор диванов: индивидуальный заказ по размерам, форме, цвету и обивке (экокожа, жаккард, флок, микрофибра и другие ткани);
Долговечность и комфорт: усиленные каркасы, износостойкие материалы, современные механизмы, антивандальные покрытия;
Короткие сроки изготовления и отгрузки со складов в Москве и Кирове;
Комплексное портфолио реализованных проектов — наши диваны востребованы в отелях, кафе, офисах по всей России;
Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
Доставка по всей России, самовывоз, гибкая ценовая политика, регулярные скидки, оптом дешевле.

Комплексное оснащение и дополнительные товары:

Вы также можете подобрать кресла и полукресла, стулья, мебель для кафе, ресторанов, гостиниц, банкетные и обеденные столы, текстиль и скатерти — всё от одного производителя.

ChiedoCover — современные диваны для бизнеса и частных объектов. Выберите модель в каталоге или закажите консультацию менеджера!

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