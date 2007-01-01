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          Для улицы
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          Урны для улицы

          от 1 090 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Уличная урна 9412, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9412
          Настоящее фото товара Уличная урна 9430, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Уличная урна 9430
          Настоящее фото товара Уличная урна 9485, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 9485
          Настоящее фото товара Уличная урна 9486, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9486
          Настоящее фото товара Уличная урна 9457, произведённого компанией ChiedoCover
          15 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9457
          Настоящее фото товара Уличная урна 9458, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9458
          Настоящее фото товара Уличная урна 9459, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Уличная урна 9459
          Настоящее фото товара Уличная урна 9457 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9457 дерево
          Настоящее фото товара Уличная урна 94129, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Уличная урна 94129
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Уличная урна 94130, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 94130
          Настоящее фото товара Уличная урна 94386, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Уличная урна 94386
          Настоящее фото товара Уличная урна 94198, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 94198
          Настоящее фото товара Уличная урна 94197, произведённого компанией ChiedoCover
          18 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Уличная урна 94197
          Настоящее фото товара Уличная урна 94153, произведённого компанией ChiedoCover
          40 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Уличная урна 94153
          Настоящее фото товара Уличная урна 9472, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 9472
          Настоящее фото товара Уличная урна 94154, произведённого компанией ChiedoCover
          33 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Уличная урна 94154
          Настоящее фото товара Уличная урна 94141, произведённого компанией ChiedoCover
          31 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Уличная урна 94141
          Настоящее фото товара Уличная урна 9495, произведённого компанией ChiedoCover
          29 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличная урна 9495
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Уличная урна 9487, произведённого компанией ChiedoCover
          30 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9487
          Настоящее фото товара Уличная урна 9473, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличная урна 9473
          Настоящее фото товара Уличная урна Куршавель, произведённого компанией ChiedoCover
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Уличная урна Куршавель
          Настоящее фото товара Уличная урна 9493, произведённого компанией ChiedoCover
          24 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Уличная урна 9493
          Настоящее фото товара Уличная урна 94121, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Уличная урна 94121
          Настоящее фото товара Уличная урна 94185, произведённого компанией ChiedoCover
          19 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 94185
          Настоящее фото товара Уличная урна 9451, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличная урна 9451
          Настоящее фото товара Уличная урна 94135, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Уличная урна 94135
          Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Металлическая урна Уличная
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Урна уличная металлическая Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Урна уличная металлическая Бюджет
          Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Титан, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Урна для мусора уличная Титан
          Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся УК-1, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
          Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Урна из нержавеющей стали Мадрид
          Настоящее фото товара Урна уличная Космос, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Урна уличная Космос
          Настоящее фото товара Урна уличная Космос малая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Урна уличная Космос малая
          Настоящее фото товара Урна цилиндрическая Балтика, произведённого компанией ChiedoCover
          17 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Урна цилиндрическая Балтика
          Настоящее фото товара Пепельница уличная Шансон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пепельница уличная Шансон
          Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Баррель 400, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Уличная урна для мусора Баррель 400
          Настоящее фото товара Урна для мусора металлическая Майами, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Урна для мусора металлическая Майами
          Настоящее фото товара Урна уличная металлическая СЛ-250, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Урна уличная металлическая СЛ-250
          Настоящее фото товара Уличная урна Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Уличная урна Элегант
          Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Урна деревянная на железобетонном основании Петергоф
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Кельн мини, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Урна бетонная уличная Кельн мини
          Настоящее фото товара Урна железобетонная У-24 с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Урна железобетонная У-24 с внутренним ведром
          Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Урна бетонная парковая Квадро
          Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
          15 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Урна бетонная парковая Дублин
          Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Варшава, произведённого компанией ChiedoCover
          13 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Урна парковая бетонная Варшава
          Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Прага, произведённого компанией ChiedoCover
          16 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Урна парковая бетонная Прага
          Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Киль, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Урна парковая бетонная Киль
          Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Урна парковая бетонная Кёльн

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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