+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Сундуки

          от 5 830 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Сундук из мангового дерева, Aadi, произведённого компанией ChiedoCover
          32 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сундук из мангового дерева, Aadi
          Настоящее фото товара Сундук для вещей, Pletenice, произведённого компанией ChiedoCover
          65 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сундук для вещей, Pletenice
          Настоящее фото товара Сундук Ralph Lauren, произведённого компанией ChiedoCover
          56 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сундук Ralph Lauren
          Настоящее фото товара Сундук Eichholtz Filippo, произведённого компанией ChiedoCover
          62 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сундук Eichholtz Filippo
          Настоящее фото товара Сундук на подставке Lexington Henry Linky, произведённого компанией ChiedoCover
          99 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук на подставке Lexington Henry Linky
          Настоящее фото товара Сундук Enchholtz Ny-Nice, произведённого компанией ChiedoCover
          99 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сундук Enchholtz Ny-Nice
          Настоящее фото товара Сундук Enchholtz Kani, произведённого компанией ChiedoCover
          50 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сундук Enchholtz Kani
          Настоящее фото товара Сундук Rattan, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сундук Rattan
          Настоящее фото товара Сундук Keter Sherwood Storage Box, произведённого компанией ChiedoCover
          5 830 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сундук Keter Sherwood Storage Box
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Сундук Novel, произведённого компанией ChiedoCover
          10 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук Novel
          Настоящее фото товара Сундук-лавочка Eden, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сундук-лавочка Eden
          Настоящее фото товара Ящик уличный Toomax Wood Style, произведённого компанией ChiedoCover
          17 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ящик уличный Toomax Wood Style
          Настоящее фото товара Скамья-сундук Keter Hudson Storage Bench, произведённого компанией ChiedoCover
          23 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья-сундук Keter Hudson Storage Bench
          Настоящее фото товара Сундук Антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сундук Антрацит
          Настоящее фото товара Сундук Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сундук Винтаж
          Настоящее фото товара Сундук Удобный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сундук Удобный
          Настоящее фото товара Сундук Винтаж вертикальный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Винтаж вертикальный
          Настоящее фото товара Сундук Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Люкс
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Сундук Пряная горчица, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сундук Пряная горчица
          Настоящее фото товара Сундук Гранада 2, произведённого компанией ChiedoCover
          26 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сундук Гранада 2
          Настоящее фото товара Сундук Гранада 3, произведённого компанией ChiedoCover
          32 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сундук Гранада 3
          Настоящее фото товара Сундук Гранада 1, произведённого компанией ChiedoCover
          24 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сундук Гранада 1
          Настоящее фото товара Сундук Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук Шевалье
          Настоящее фото товара Сундук Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сундук Шевалье 2
          Настоящее фото товара Сундук Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сундук Шевалье 3
          Настоящее фото товара Сундук Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
          24 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Парма 1
          Настоящее фото товара Сундук Парма 2, произведённого компанией ChiedoCover
          24 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Парма 2
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Сундук Парма 3, произведённого компанией ChiedoCover
          30 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Парма 3
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук Лотос 1
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
          29 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук Лотос 1/1
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
          25 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сундук Лотос 2
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
          31 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Лотос 2/1
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Лотос 3
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
          34 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сундук Лотос 3/1
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 1 люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук Лотос 1 люкс
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 2 люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сундук Лотос 2 люкс
          Настоящее фото товара Сундук Лотос 3 люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          30 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сундук Лотос 3 люкс
          Настоящее фото товара Сундук Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сундук Классика 1
          Настоящее фото товара Сундук Классика 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сундук Классика 1/1
          Настоящее фото товара Сундук Классика 2, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Классика 2
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Сундук Классика 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сундук Классика 2/1
          Настоящее фото товара Сундук Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
          29 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сундук Классика 3
          Настоящее фото товара Сундук Классика 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сундук Классика 3/1
          Настоящее фото товара Сундук Верона, произведённого компанией ChiedoCover
          25 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сундук Верона
          Настоящее фото товара Сундук Верона 3, произведённого компанией ChiedoCover
          30 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сундук Верона 3
          Настоящее фото товара Сундук GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
          24 660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сундук GRAND

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют