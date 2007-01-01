Двуспальные кровати

Сначала популярные
Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать Фиеста
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Light, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Николь Light
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать без подъёмного механизма Морена
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
5
Кровать без подъёмного механизма Рино
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Настоящее фото товара Кровать Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
7 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кровать Модерн
Настоящее фото товара Кровать Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать Аврора
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кровать Амели, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кровать Амели
Настоящее фото товара Кровать Верона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
5
Кровать Верона
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать Виктория
Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
20 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кровать куб Метис
Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
33 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кровать куб Ома
Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
30 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать куб Магера
Настоящее фото товара Кровать куб Ларн светлая, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать куб Ларн светлая
Настоящее фото товара Кровать куб Ларн черная, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кровать куб Ларн черная
Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать куб Арди
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Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кровать куб Джеймс
Настоящее фото товара Кровать лофт Шомон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
70 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кровать лофт Шомон
Настоящее фото товара Кровать с металлическим каркасом Курбан, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
34 990 ₽
Оптовая цена
5
Кровать с металлическим каркасом Курбан
Настоящее фото товара Кровать лофт Даланкур, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
62 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кровать лофт Даланкур
Настоящее фото товара Кровать лофт Танле, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать лофт Танле
Настоящее фото товара Кровать лофт Либурн, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
60 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать лофт Либурн
Настоящее фото товара Кровать лофт Лангон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
60 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кровать лофт Лангон
Настоящее фото товара Кровать лофт Нерак, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
38 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать лофт Нерак
Настоящее фото товара Кровать лофт Ажетмо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать лофт Ажетмо
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кровать лофт Тарб, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
38 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кровать лофт Тарб
Настоящее фото товара Кровать лофт Camposo, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кровать лофт Camposo
Настоящее фото товара Кровать лофт Фаберо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать лофт Фаберо
Настоящее фото товара Кровать лофт Носеда, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кровать лофт Носеда
Настоящее фото товара Кровать лофт Ордруф, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кровать лофт Ордруф
Настоящее фото товара Кровать лофт Зуль, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
40 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кровать лофт Зуль
Настоящее фото товара Кровать лофт Митвиц, произведённого компанией ChiedoCover-9%
45 990 ₽49 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кровать лофт Митвиц
Настоящее фото товара Кровать лофт Фрайунг, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
45 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать лофт Фрайунг
Настоящее фото товара Кровать Travel 160, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
161 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кровать Travel 160
Настоящее фото товара Кровать Palermo natural, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
140 990 ₽
Оптовая цена
5
Кровать Palermo natural
Настоящее фото товара Мягкая кровать Elmer Lux, произведённого компанией ChiedoCover
142 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Мягкая кровать Elmer Lux
Настоящее фото товара Мягкая кровать Falcon, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
105 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Мягкая кровать Falcon
Настоящее фото товара Мягкая кровать Greystone, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
91 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Мягкая кровать Greystone
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Мягкая кровать Emerald, произведённого компанией ChiedoCover
196 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Мягкая кровать Emerald
Настоящее фото товара Мягкая кровать Erwin, произведённого компанией ChiedoCover
133 890 ₽
Оптовая цена
5
Мягкая кровать Erwin
Настоящее фото товара Мягкая кровать Bellview, произведённого компанией ChiedoCover
142 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Мягкая кровать Bellview
Настоящее фото товара Кровать Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
42 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать Amsterdam

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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