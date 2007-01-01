Мебель для вечеринки

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Мебель для вечеринки
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул Чарлес Гост
Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Фокс 75 белый
Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Фокс 75 красный
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул прозрачный барный Фокс 75
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Лили Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лили Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с красной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Бабел, белый с красной вставкой
Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с белой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с черной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бабел, черный с черной вставкой
Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с серой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Бабел, черный с серой вставкой
Настоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лили Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Гиза Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гиза Желтый, пластиковый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Dystopia Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Dystopia Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кристалл Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Гиза Зеленый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гиза Зеленый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Гиза Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Гиза Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Борно серый
Настоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют