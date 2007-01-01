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Кресла мешки

Очистить всеГлубина, ммдо 1020
Настоящее фото товара Детский пуф Годри Прямоугольник, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Детский пуф Годри Прямоугольник

33
  • желтый
  • красный
Фотография товара Керсло-мешок БинБэг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керсло-мешок БинБэг, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Керсло-мешок БинБэг

8
Фотография товара Кресло Rofl mid от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rofl mid, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Rofl mid

5
Настоящее фото товара Кресло Маления Коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Маления Коричневое

8
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Маления Синее

12
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Кресло Маления Светло-бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Маления Светло-бежевое

7
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Кресло Маления Графит, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Маления Графит

11
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Кресло Маления Бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Маления Бежевое

5
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Настоящее фото товара Детский пуф Годри Квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Детский пуф Годри Квадрат

11
  • желтый
  • красный
Фотография товара Пуф Француз, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Француз, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 890

Пуф Француз, серый

8

Кресла-мешки ChiedoCover от производителя — любые размеры, расцветки и быстрые сроки. Оптом и в розницу, доставка по России

Мягкие и удобные кресла-мешки от ChiedoCover — это максимум комфорта, индивидуальный стиль и высокая практичность.

Любой размер, цвет и материал — напрямую от производителя, без наценок и посредников.

Наши модели подстраиваются под форму тела и обеспечивают качественную поддержку. Чехлы легко снимаются и стираются, а наполнители всегда остаются объёмными.

Преимущества кресел-мешков ChiedoCover

● Собственное производство: полный контроль качества и гарантия;
Вы сами выбираете размер, форму, цвет и материал;
Долговечность: используются только качественные ткани, прочные молнии и надёжные наполнители;
Функциональность: модели с регулировкой объема, съёмными чехлами, возможностью стирки;
Удобство в уходе: легко чистятся, чехлы быстро снимаются и стираются, наполнитель не собирает пыль;
Оперативные сроки изготовления и быстрая отгрузка со склада в Москве и Кирове;
● Большое портфолио реализованных проектов;

Ассортимент кресел-мешков

● Для дома, офиса, детской, кафе, лаунж-зоны, студий и образовательных пространств
● Формы: классические, кресла-груши, капли, пуфы, большие, мини и XL
● Материалы: велюр, флок, рогожка, экокожа, хлопок, мебельная ткань
● Цвета: однотонные, яркие, с принтами, под фирменный стиль и корпоративные задачи
● Дополнительные функции: регулируемый объём наполнителя, съёмные и моющиеся чехлы, ручки для переноски

Применение и комплексные решения

Кресла-мешки ChiedoCover подходят для создания уюта в детской, гостиной, лаунж-зоне, зоне отдыха, офисе, библиотеке, кафе, образовательном или творческом пространстве.

Для полного комплекта подберите в каталоге пуфы, кресла-качалки, модульные диваны, текстиль и подушки.

Оформите заказ на кресла-мешки ChiedoCover — внесите уют, адаптивный комфорт и свежий стиль в любое пространство.

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