Кресла мешки
Пуф Француз, серый
Кресла-мешки ChiedoCover от производителя — любые размеры, расцветки и быстрые сроки. Оптом и в розницу, доставка по России
Мягкие и удобные кресла-мешки от ChiedoCover — это максимум комфорта, индивидуальный стиль и высокая практичность.
Любой размер, цвет и материал — напрямую от производителя, без наценок и посредников.
Наши модели подстраиваются под форму тела и обеспечивают качественную поддержку. Чехлы легко снимаются и стираются, а наполнители всегда остаются объёмными.
Преимущества кресел-мешков ChiedoCover
● Собственное производство: полный контроль качества и гарантия;
● Вы сами выбираете размер, форму, цвет и материал;
● Долговечность: используются только качественные ткани, прочные молнии и надёжные наполнители;
● Функциональность: модели с регулировкой объема, съёмными чехлами, возможностью стирки;
● Удобство в уходе: легко чистятся, чехлы быстро снимаются и стираются, наполнитель не собирает пыль;
● Оперативные сроки изготовления и быстрая отгрузка со склада в Москве и Кирове;
● Большое портфолио реализованных проектов;
Ассортимент кресел-мешков
● Для дома, офиса, детской, кафе, лаунж-зоны, студий и образовательных пространств
● Формы: классические, кресла-груши, капли, пуфы, большие, мини и XL
● Материалы: велюр, флок, рогожка, экокожа, хлопок, мебельная ткань
● Цвета: однотонные, яркие, с принтами, под фирменный стиль и корпоративные задачи
● Дополнительные функции: регулируемый объём наполнителя, съёмные и моющиеся чехлы, ручки для переноски
Применение и комплексные решения
Кресла-мешки ChiedoCover подходят для создания уюта в детской, гостиной, лаунж-зоне, зоне отдыха, офисе, библиотеке, кафе, образовательном или творческом пространстве.
Для полного комплекта подберите в каталоге пуфы, кресла-качалки, модульные диваны, текстиль и подушки.
Оформите заказ на кресла-мешки ChiedoCover — внесите уют, адаптивный комфорт и свежий стиль в любое пространство.