Подвесы лофт

Сначала популярные
Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник Ideal Lux Cantina
Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD S53, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Imex MD S53
Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесной светильник Imex MD
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
2 110 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Citilux Эдисон
Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Трековый светильник Lightstar Volta черный
Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 550 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Lightstar Volta белый
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Preciso, произведённого компанией ChiedoCover
1 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Трековый светильник Arte Preciso
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Periscopio, произведённого компанией ChiedoCover
3 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Трековый светильник Arte Periscopio
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Cinto белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Трековый светильник Arte Cinto белый
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Cinto черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Arte Cinto черный
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Traccia черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 240 ₽
Оптовая цена
4.6
Трековый светильник Arte Traccia черный
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Traccia белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 240 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Arte Traccia белый
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Arte Lente черный
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Трековый светильник Arte Lente белый
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Striscia черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 020 ₽
Оптовая цена
4.9
Трековый светильник Arte Striscia черный
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Striscia белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 020 ₽
Оптовая цена
4.8
Трековый светильник Arte Striscia белый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Piccolo, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Трековый светильник Arte Piccolo
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Nido, произведённого компанией ChiedoCover
1 170 ₽
Оптовая цена
4.4
Трековый светильник Arte Nido
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente cube белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 250 ₽
Оптовая цена
4.6
Трековый светильник Arte Lente cube белый
Настоящее фото товара Трековый светильник Arte Lente cube черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Трековый светильник Arte Lente cube черный
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01536, произведённого компанией ChiedoCover
15 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник потолочный 01536
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01535, произведённого компанией ChiedoCover
16 200 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник потолочный 01535
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01534, произведённого компанией ChiedoCover
8 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник потолочный 01534
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01533, произведённого компанией ChiedoCover
29 300 ₽
Оптовая цена
4.4
Светильник потолочный 01533
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01532, произведённого компанией ChiedoCover
13 600 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник потолочный 01532
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01531, произведённого компанией ChiedoCover
15 600 ₽
Оптовая цена
4.1
Светильник потолочный 01531
Настоящее фото товара Светильник потолочный 01530, произведённого компанией ChiedoCover
25 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник потолочный 01530
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01132, произведённого компанией ChiedoCover
8 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник подвесной KH01132
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01136, произведённого компанией ChiedoCover
6 000 ₽
Оптовая цена
5
Светильник подвесной KH01136
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01135, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник подвесной KH01135
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01134, произведённого компанией ChiedoCover
16 800 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник подвесной KH01134
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01133, произведённого компанией ChiedoCover
5 600 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник подвесной KH01133
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01131, произведённого компанией ChiedoCover
8 100 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник подвесной KH01131
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01130, произведённого компанией ChiedoCover
10 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник подвесной KH01130
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01129, произведённого компанией ChiedoCover
9 100 ₽
Оптовая цена
4.1
Светильник подвесной KH01129
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01127, произведённого компанией ChiedoCover
5 200 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник подвесной KH01127
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01128, произведённого компанией ChiedoCover
7 400 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник подвесной KH01128
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01101, произведённого компанией ChiedoCover
9 700 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник подвесной KH01101
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01155, произведённого компанией ChiedoCover
18 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник подвесной KH01155
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01159, произведённого компанией ChiedoCover
6 300 ₽
Оптовая цена
4.4
Светильник подвесной KH01159
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01158, произведённого компанией ChiedoCover
8 400 ₽
Оптовая цена
4.1
Светильник подвесной KH01158
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01157, произведённого компанией ChiedoCover
9 400 ₽
Оптовая цена
4.4
Светильник подвесной KH01157

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют