Приборы для рыбы и морепродуктов

Вилки для рыбы

Вилки для рыбы

8 товаров
Ножи для рыбы

Ножи для рыбы

12 товаров
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
52015
610 ₽

Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

12
В наличии 235 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
16024
210 ₽

Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая

12
В наличии 307 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3905
410 ₽

Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая

15
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
34018
410 ₽

Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая

11
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
99010
1 090 ₽

Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
18015
210 ₽

Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3004
310 ₽

Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
6 2608
6 790 ₽

Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
4708
510 ₽

Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для орехов, 45 мм, произведённого компанией ChiedoCover
63012
710 ₽

Щипцы для орехов, 45 мм

6
В наличии 34 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 2603
1 290 ₽

Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический

8
В наличии 28 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7508
810 ₽

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь

5
В наличии 144 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
62013
710 ₽

Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
31025
410 ₽

Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая

8
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
4708
510 ₽

Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая

7
В наличии 262 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
14034
210 ₽

Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
55010
610 ₽

Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая

10
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7508
810 ₽

Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2005
210 ₽

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая

6
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
22030
310 ₽

Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Флоренция», произведённого компанией ChiedoCover
28010
310 ₽

Вилка для рыбы «Флоренция»

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 1801
1 190 ₽

Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

7
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 2107
1 290 ₽

Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
31025
410 ₽

Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая

6
В наличии 5 шт.
Белая мебель
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая

5
В наличии 107 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Эко Багет», сталь, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Нож для рыбы «Эко Багет», сталь

5
В наличии 212 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 7105
1 790 ₽

Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая

12
В наличии 76 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
7 7208
8 390 ₽

Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3 82010
4 200 ₽

Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая

10
В наличии 37 шт.
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