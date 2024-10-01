В наличии 235 шт.

В наличии 235 шт.

Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

В наличии 307 шт.

В наличии 307 шт.

Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая

В наличии 11 шт.

В наличии 11 шт.

Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая

В наличии 900 шт.

В наличии 900 шт.

Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

В наличии 180 шт.

В наличии 180 шт.

Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая

В наличии

В наличии

Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая

В наличии 1 шт.

В наличии 1 шт.

Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая

В наличии 120 шт.

В наличии 120 шт.

Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая

В наличии

В наличии

Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая

В наличии 96 шт.

В наличии 96 шт.

Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

В наличии 34 шт.

В наличии 34 шт.

Щипцы для орехов, 45 мм

В наличии 28 шт.

В наличии 28 шт.

Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический

В наличии 144 шт.

В наличии 144 шт.

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь

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от 2 дней по России и СНГ