Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая
Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая
Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая
Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая
Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Щипцы для орехов, 45 мм
Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический
Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь
Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь
Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая
Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Вилка для рыбы «Флоренция»
Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая
Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая
Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Эко Багет», сталь
Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая
Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая
Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая