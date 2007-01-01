Стулья для кафе
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый
Стул Роквелл, велюр Velutto Lux 01, ножки бук под лак
Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Кроссбэк, светлый орех для кафе
Стул Толикс, золото
Стул Толикс, черный
Стул Толикс Вуд, золотой
Стул Толикс, серебристый
Стул Олис, велюр синий, ножки металл
Стул Бриф велюр пыльно-розовый
Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь
Стул Толикс Вуд, серебряный
Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото
Стул Хит 20мм - золото, для кафе
Стул для кафе Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый для кафе
Стул Safir для кафе
Кресло Толикс, бронза
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл
Стул Марк, брусничный, металлические ножки
Стул Olys, для кафе
Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый
Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный
Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый
Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный
Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый
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Стулья для кафе от производителя — выгодные цены, любые цвета и материалы, доставка по РФ, опт и розница
Стулья для кафе ChiedoCover — это идеальный баланс стиля, прочности и комфорта. Каждый стул проходит строгий контроль качества и имеет гарантию.
Стулья от производителя без наценок и посредников. Любые цвета, обивки и материалы.
Широкий ассортимент, более 100 расцветок, выбор материалов под концепцию вашего интерьера.
Преимущества стульев ChiedoCover
● Опыт производства с 2007 года: отлично знаем требования бизнеса, соблюдаем пожелания заказчиков.
● Широкий выбор: десятки расцветок, различные материалы и формы.
● Контроль качества: каждый стул проходит контроль, выдерживает интенсивную нагрузку, а на каждое изделие действует гарантия.
● Цены от производителя: без переплат и наценок — выгодно оптом и в розницу.
● Быстрая доставка: готова к срочным проектам, есть опция самовывоза.
● Подбор и производство под ключ каждому клиенту.
● Портфолио реализованных проектов — наши кресла выбирают по всей России.
Ассортимент стульев для кафе
● Деревянные стулья традиционного и современного дизайна
● Металлические и комбинированные модели с лаконичным или авторским декором
● Пластиковые стулья и варианты для уличных летних террас
● Складные мобильные стулья для выездных площадок и мероприятий
● Барные стулья для кафе и стойки разной высоты, с мягкой или жесткой посадкой
● Мягкие стулья с обивкой из ткани или эко-кожи
Для чего подходят стулья?
Стулья ChiedoCover выбирают для кафе, ресторанов, кофеен, столовых, фуд-кортов, баров и лаунж-зон, банкетных залов, фудтраков и летних веранд.
Для комплексного оформления интерьера подберите также столы для кафе, банкетные стулья, чехлы и текстиль.
Выберите стулья для кафе ChiedoCover — ваш зал будет стильным, удобным и долговечным.
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