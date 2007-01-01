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Стулья для кафе

Пластиковые стулья для кафе
Пластиковые стулья для кафе158 товаров
Стулья Лофт для кафе
Стулья Лофт для кафе144 товара
Деревянные стулья для кафе
Деревянные стулья для кафе285 товаров
Мягкие стулья для кафе
Мягкие стулья для кафе715 товаров
Барные стулья для кафе
Барные стулья для кафе178 товаров
Дизайнерские стулья для кафе
Дизайнерские стулья для кафе103 товара
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 48037
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

477
В наличии 300 шт.В пути 200 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый

8
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл, велюр Velutto Lux 01, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, велюр Velutto Lux 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл, велюр Velutto Lux 01, ножки бук под лак

14
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро

5
В наличии 15 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 45032
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя

435
В наличии 3 шт.В пути 300 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, светлый орех для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк, светлый орех для кафе

36
В наличии 25 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Гвен 2 - хром, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гвен 2 - хром, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул Гвен 2 - хром, экокожа

85
В наличии 1 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, золото, произведённого компанией ChiedoCover
2 39062
6 190 ₽

Стул Толикс, золото

10
В наличии 30 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 19049
6 190 ₽

Стул Толикс, черный

5
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 49058
8 190 ₽

Стул Толикс Вуд, золотой

5
В наличии 20 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
2 39062
6 190 ₽

Стул Толикс, серебристый

7
В наличии 3 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр синий, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр синий, ножки металл

91
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 85032
2 690 ₽

Стул Азия 25, жаккард корона зеленая, каркас золото

5
  • синий
  • голубой
  • коричневый
  • зеленый
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стул А-788 ФАН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул А-788 ФАН, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул А-788 ФАН

44
Скоро в продаже
Фотография товара Стул Вольтер, венге, долматинец для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер, венге, долматинец для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стул Вольтер, венге, долматинец для кафе

41
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул Бриф велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Бриф велюр пыльно-розовый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Габана, шенилл Виола, каркас сталь

10
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс Вуд, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
3 49055
7 590 ₽

Стул Толикс Вуд, серебряный

15
В наличии 37 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото

11
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стул Лофт Филлах от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Лофт Филлах

74
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
1 45038
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - золото, для кафе

144
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул для кафе Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для кафе Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 69022
2 165 ₽

Стул для кафе Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
Фотография товара Стул Лофт Грац барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Грац барный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Лофт Грац барный

54
Фотография товара Стул Вольтер, венге, лось для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер, венге, лось для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стул Вольтер, венге, лось для кафе

45
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый для кафе

33
Скоро в продаже
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Safir для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
5 49041
9 290 ₽

Стул Safir для кафе

98
Элегантные диваны. Российского производства
Распродажа
Фотография товара Стул Севен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Севен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89045
6 990 ₽

Стул Севен, серый

37
В наличии 147 шт.
Фотография товара Стул Ре:Вилль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Ре:Вилль

42
Любой цвет
Фотография товара Кресло Толикс, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Толикс, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
3 39051
6 890 ₽

Кресло Толикс, бронза

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 59053
15 880 ₽

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

70
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант, произведённого компанией ChiedoCover
8 59014
9 890 ₽

Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант

49
  • синий, белый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, велюр Велутто 52, ножки металл

5
Распродажа
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

71
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Olys, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Olys, для кафе

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 59042
11 290 ₽

Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево

12
  • зеленый, серый
  • серый, черный
Фотография товара Стул Лофт Эрфурт, для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Эрфурт, для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул Лофт Эрфурт, для кафе

123
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 19015
4 890 ₽

Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый

13
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный для кафе Венера диамант серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный для кафе Венера диамант серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 99042
16 990 ₽

Стул полубарный для кафе Венера диамант серый велюр

26
В наличии 48 шт.
Мебель из Польши. В наличии
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 59026
3 490 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный

134
В наличии 160 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59022
3 290 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый

132
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 59028
3 590 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный

69
В наличии 118 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59049
4 990 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый

140
В наличии 184 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59032
3 790 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый

89
В наличии 371 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Матрикс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Матрикс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 19039
3 590 ₽

Стул Матрикс, черный

76
  • белый
  • зеленый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Матрикс, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Матрикс, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19036
3 390 ₽

Стул Матрикс, салатовый

127
  • белый
  • зеленый
  • черный
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Матрикс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Матрикс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19041
3 690 ₽

Стул Матрикс, белый

137
  • белый
  • зеленый
  • черный
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Стул черное кружево, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул черное кружево

49
  • белый
  • черный
В наличии 103 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул белое кружево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул белое кружево, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽

Стул белое кружево

32
  • белый
  • черный
В наличии 95 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Masters серый для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Masters серый для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
7 19080
35 890 ₽

Стул полубарный Masters серый для кафе

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Raymond, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Raymond, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло Raymond, бирюзовый

95
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Руджеро, орех/ шоколад для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро, орех/ шоколад для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Стул Руджеро, орех/ шоколад для кафе

45
Фотография товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый для кафе

42
Фотография товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
19 090

Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб для кафе

43
Фотография товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад для кафе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад для кафе, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад для кафе

41
Фотография товара Кресло Тулип, черное/зеленая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тулип, черное/зеленая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло Тулип, черное/зеленая подушка

39
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Marco, серый

53
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Marco, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Marco, белый

112
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул обеденный Batista, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Batista, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул обеденный Batista, синий

55
В наличии 1 шт.

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Стулья для кафе от производителя — выгодные цены, любые цвета и материалы, доставка по РФ, опт и розница

Стулья для кафе ChiedoCover — это идеальный баланс стиля, прочности и комфорта. Каждый стул проходит строгий контроль качества и имеет гарантию.

Стулья от производителя без наценок и посредников. Любые цвета, обивки и материалы.

Широкий ассортимент, более 100 расцветок, выбор материалов под концепцию вашего интерьера.

Преимущества стульев ChiedoCover

Опыт производства с 2007 года: отлично знаем требования бизнеса, соблюдаем пожелания заказчиков.
Широкий выбор: десятки расцветок, различные материалы и формы.
Контроль качества: каждый стул проходит контроль, выдерживает интенсивную нагрузку, а на каждое изделие действует гарантия.
Цены от производителя: без переплат и наценок — выгодно оптом и в розницу.
Быстрая доставка: готова к срочным проектам, есть опция самовывоза.
Подбор и производство под ключ каждому клиенту.
Портфолио реализованных проектов — наши кресла выбирают по всей России.

Ассортимент стульев для кафе

● Деревянные стулья традиционного и современного дизайна
● Металлические и комбинированные модели с лаконичным или авторским декором
● Пластиковые стулья и варианты для уличных летних террас
● Складные мобильные стулья для выездных площадок и мероприятий
● Барные стулья для кафе и стойки разной высоты, с мягкой или жесткой посадкой
● Мягкие стулья с обивкой из ткани или эко-кожи

Для чего подходят стулья?

Стулья ChiedoCover выбирают для кафе, ресторанов, кофеен, столовых, фуд-кортов, баров и лаунж-зон, банкетных залов, фудтраков и летних веранд.

Для комплексного оформления интерьера подберите также столы для кафе, банкетные стулья, чехлы и текстиль.

Выберите стулья для кафе ChiedoCover — ваш зал будет стильным, удобным и долговечным.

Оформите заказ онлайн, получите персональное предложение и быструю доставку!

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