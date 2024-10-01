Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая
Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный
Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая
Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный
Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, 120мл
Совок для льда «Пробар»,серебристый
Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый
Совок для льда, сталь нержавеющая, серебристый
Щипцы для льда «Пробар», нержавеющая сталь, серебристый
Щипцы для льда «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Щипцы для льда сталь нержавеющая, серебристый
Щипцы для льда нержавеющая сталь, серебристый
Нож для колки льда «Пробар Премиум Мотиво» сталь нержавеющая, серебристый
Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый
Нож для колки льда «Пробар» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый
Нож для колки льда «Посейдон Айс Пик» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный
Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый
Мельница для льда, металл
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая
Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный
Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая
Емкость для льда пластик, прозрачный
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический
Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический
Емкость для льда сталь 1,1л., металлический
Совок для льда, поликарбонат, прозрачный
Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый
Совок для льда, поликарбонат,прозрачный
Совок для льда, сталь нержавеющая
Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый
Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый
Совок для льда, алюминиевый, 180 мл серебристый
Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый
Щипцы для льда, сталь нержавеющая
Щипцы для льда, сталь нержавеющая, серебристый
Щипцы для льда «Рэдфорд», сталь нержавеющая, серебристый
Щипцы для льда, серебристый
Щипцы для льда «Молле Изи Лайн» сталь нержавеющая, металлический
Щипцы для льда сталь нержавеющая, серебристый
Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» нержавеющая сталь, металлический
Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» сталь нержавеющая, металлический
Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический
Щипцы для льда нержавеющая сталь, серебристый