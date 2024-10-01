В наличии 480 шт.

В наличии 480 шт.

Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая

В наличии 1200 шт.

В наличии 1200 шт.

Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный

В наличии 480 шт.

В наличии 480 шт.

Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая

В наличии 240 шт.

В наличии 240 шт.

Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный

В наличии 154 шт.

В наличии 154 шт.

Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, 120мл

В наличии 70 шт.

В наличии 70 шт.

Совок для льда «Пробар»,серебристый

В наличии 68 шт.

В наличии 68 шт.

Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

В наличии

В наличии

Совок для льда, сталь нержавеющая, серебристый

В наличии 421 шт.

В наличии 421 шт.

Щипцы для льда «Пробар», нержавеющая сталь, серебристый

В наличии 534 шт.

В наличии 534 шт.

Щипцы для льда «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

В наличии 41 шт.

В наличии 41 шт.

Щипцы для льда сталь нержавеющая, серебристый

В наличии 57 шт.

В наличии 57 шт.

Щипцы для льда нержавеющая сталь, серебристый

В наличии 20 шт.

В наличии 20 шт.

Нож для колки льда «Пробар Премиум Мотиво» сталь нержавеющая, серебристый

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от 2 дней по России и СНГ