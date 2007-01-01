Шапочка для душа, картон
Набор для шитья, картон
Губка для обуви, 5,5х3,5х2 см
Набор косметический, картон
Рукавица для обуви, картон
Набор (зубная паста и щетка), 18 см, 3 гр, картон
Расческа 15 см, картон
Набор (бритва, крем для бритья), 10 гр, картон
Губка для тела, 10х14,5 см, хлопковая основа, картон
Пакет гигиенический, 12,3х8,5х1,9 см
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